Trump verwechselt Biden mit Obama auf Wahlkampf-Bühne

Donald Trump hat am 2. März Wahlkampfauftritte in North Carolina und Virginia bestritten.

In North Carolina unterstelle er Präsident Biden, er habe sich mit Blick auf die Grenz-Probleme gegen das Land verschworen.

In Virginia verwechselte Trump Biden mit Barack Obama, was vom Publikum mit lautem Schweigen quittiert wurde.

Trump nährte in Virginia auch die Verschwörungstheorie, nach der die weisse Wählerschaft durch gezielte Einwanderung zur Minderheit gemacht werden soll.

Am morgigen 5. März ist der Super Tuesday, an dem in 16 Bundesstaaten Vorwahlen stattfinden.