Trump: Wegen Ukraine-Hilfe geht uns im Ernstfall die Munition aus

Trump holt in seiner Rede zu einem Rundumschlag aus. KEYSTONE

Im Rahmen der General Conference der National Guard Association of the United States (NGAUS) in Detroit hat Donald Trump eine Rede gehalten – in der er insbesondere gegen die Demokraten schiesst.

alu Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Rahmen der General Conference der National Guard Association in Detroit hat Donald Trump eine Rede gehalten.

Er kritisierte, wie der Rückzug der Truppen aus Afghanistan durchgeführt wurde.

Trump behauptete in seiner Rede, dass die USA weltweit an Respekt und Glaubwürdigkeit verloren haben.

Donald Trump kritisierte die Waffen- und Munitionslieferung an die Ukraine: diese würde im Ernstfall den USA fehlen. Mehr anzeigen

Der Wahlkampf in den USA spitzt sich zu, die Wahlen rücken näher. Nach dem Parteitag der Demokraten in Chicago von vergangener Woche schlug Donald Trump (78) nun mit einer Rede am Montag an der General Conference der NGAUS zurück.

Vor Offizieren und Mitgliedern der US-amerikanischen Nationalgarde sprach Trump hauptsächlich Themen rund um die Armee an. In Bezug auf den Rückzug der Truppen aus Afghanistan zeigte der republikanische Kandidat mit dem Finger auf Präsident Joe Biden (81) und Kamala Harris (59).

«Respekt für die USA ist weg»

Am dritten Jahrestag des Anschlags auf den Flughafen in Kabul, bei dem 13 US-Soldaten und 170 Zivilisten starben, kritisierte Trump die Art und Weise, wie Biden und Harris den Rückzug beorderten.

Der chaotische Rückzug soll laut Trump zu den Bombardierungen des Flughafens geführt haben und dafür gesorgt haben, dass die USA weltweit an Respekt und Glaubwürdigkeit verloren haben.

«Die Demütigung in Afghanistan brachte uns den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und den Angriff auf Israel am 7. Oktober, weil der Respekt verloren gegangen ist», fuhr Trump in seiner Rede fort.

Trump kritisiert den Rückzug aus Afghanistan

Der Anschlag in Afghanistan ist für Trump, der während seiner Rede seine Verbundenheit zur Armee immer wieder betonte, ein gefundenes Fressen. Denn wie «The New York Times» berichtet, gab Kamala Harris, Trumps Konkurrentin im aktuellen Wahlkampf, in einem Interview mit CNN 2021 Preis, dass sie die letzte Person war, die mit Präsident Biden sprach, bevor dieser den Rückzug der Truppen beorderte.

Trump: «Diese Leute sind dumm» Im Rahmen der General Conference der National Guard Association of the United States (NGAUS) in Detroit hat Donald Trump eine Rede gehalten. Da schoss er insbesondere gegen die Demokraten. 27.08.2024

Trump unterstrich jedoch, dass er nicht den Rückzug an sich kritisiere, sondern wie dieser erfolgte. Wenn er gewählt werden würde, würde er die involvierten ranghohen Offiziere zum Rücktritt auffordern, die Ausrüstung im Wert von mehreren Milliarden Dollar in Afghanistan zurückgelassen haben sollen.

Der Republikaner behauptete in seiner Rede ausserdem, dass während seiner Präsidentschaft während 18 Monaten kein einziger US-Soldat in Afghanistan gefallen sei.

Dem widersprach die Nachrichtenagentur Reuters in einem Bericht und stützte sich auf die Daten des «Defense Casualty Analysis System for Operation Freedom's Sentinel». Zwischen 2017 und 2021 seien in Afghanistan 45 Soldaten durch den Feind getötet worden und insgesamt habe es 63 Tote gegeben.

«Munition geht aus»

Weiter kritisierte Trump die Waffen- und Munitionslieferungen der USA an die Ukraine. Diese hätten zur Folge, dass die USA immer weniger Munition zur Verfügung haben. Trump stützte sich dabei auf einen Rapport eines Mitglieds der Nationalgarde, der behauptete, den USA würde «in einem Krieg mit China die Munition in drei bis vier Wochen ausgehen», wie «The New Republic» berichtet.

Trump bezeichnete die US-Offiziere, die dafür zuständig seien, dass die Munition ausgehe, als «dumm»: «Ich versuche mich immer ausgewählt auszudrücken, ich habe eine höhere Ausbildung, mir kommt aber nur das Wort ‹dumm› in den Sinn. Diese Leute sind dumm».

Zum Krieg in der Ukraine sagte der Präsidentschaftskandidat ausserdem, dass das Vordringen der Ukraine nach Russland zum Dritten Weltkrieg führen könnte. Er betonte, dass er den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten ein Ende setzen würde. Genaue Pläne erläuterte er allerdings nicht, wie «The New York Times» schreibt.

Wird Verfahren wieder aufgenommen?

Trump könnte in den nächsten Wochen und Monaten auch wieder vor Gericht stehen. Wie «The New Republic» schreibt, habe der Sonderermittler Jack Smith das Berufungsgericht aufgefordert, das Verfahren rund um die Dokumenten-Affäre wieder aufzunehmen.

Die zuständige Richterin Aileen Cannon stellte das Verfahren im Juli ein, nachdem sie Zweifel an der rechtmässigen Ernennung des Sonderermittlers Smith geäussert hatte.

Smith sagte, dass der Entscheid «im Widerspruch zu der weit verbreiteten und langjährigen Ernennungspraxis» stehe und aufgehoben werden müsse.

Trump wird die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchst sensibler Informationen in seinem privaten Anwesen Mar-a-Lago vorgeworfen.

Mehr Videos aus dem Ressort