Russland: Ins Gefängnis wegen Anti-Kriegs-Protest

STORY: Eine russische Künstlerin, die Preisschilder in Supermärkten durch Anti-Kriegsbotschaften ersetzt hat, wurde am Donnerstag zu sieben Jahren Haft verurteilt. Alexandra Skochilenko wurde angeklagt, falsche Informationen über die russische Armee verbreitet zu haben. Die 33-Jährige erhielt ihr Urteil in St. Petersburg, nach einer letzten persönlichen Erklärung, in der sie dem Richter sagte, sie sei Pazifistin und stelle den Wert des menschlichen Lebens über alles andere. Neben der Haftstrafe erhielt Skochilenko auch ein dreijähriges Internet-Verbot. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft gefordert. Nach dem Urteilsspruch skandierten Anhänger wiederholt «Schande, Schande!», während Skochilenko mit ihren Händen ein Herz formte. Der Oppositionspolitiker Boris Vishnevsky verurteilte die Entscheidung. «Dieses Urteil ist nicht fair, es gibt keine Schuld, denn sie hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Ich will hier nicht einmal von Menschlichkeit oder von Gleichheit vor dem Gesetz sprechen, denn manchmal bekommen Menschen für Mord weniger Jahre Gefängnis als für fünf Preisschilder in einem Geschäft. Das ist keine Gerechtigkeit, das ist eine Hinrichtung.» Skochilenko hat bereits über eineinhalb Jahre im Gefängnis verbracht. Sie hat zugegeben, im März 2022 Preisschilder in Supermärkten durch Zettel ersetzt zu haben, die ein Ende des Krieges in der Ukraine forderten und die Behörden kritisierten. Die formale Anklage, wissentlich falsche Informationen über die Armee verbreitet zu haben, hatte sie jedoch bestritten. Kritiker sagen, der Fall sei Teil eines harten Vorgehens gegen alle, die sich gegen Russlands sogenannte spezielle Militäroperation in der Ukraine aussprechen. Dies hat zu fast 20.000 Verhaftungen und über 800 Strafverfahren geführt.

19.11.2023