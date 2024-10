Warum US-Experten eine Abschwächung von Putins Offensive erwarten

Selenskyj bezeichnet Lage an der Front als «sehr, sehr schwierig»

STORY: Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj hat die Situation an der Front als angespannt bezeichnet. Die Lage sei «sehr, sehr schwierig», sagt er am Montag in seiner abendlichen Videoansprache nach einem Treffen mit hochrangigen Kommandeuren. Dies betreffe jeden einzelnen Frontabschnitt sowie die gegenwärtigen als auch zukünftigen Kapazitäten der ukrainischen Armee. Die Streitkräfte müssten nun alles tun, was in ihrer Macht stehe. «Alles, was diesen Herbst getan werden kann, alles, was wir erreichen können, muss erreicht werden, so Selenskyj. In der vergangenen Woche hatte der scheidende US-Präsident Joe Biden acht Milliarden US-Dollar Militärhilfen für die Ukraine angekündigt. Am Dienstagmorgen meldete der Gouverneur der Region Cherson einen Luftangriff auf die gleichnamige Stadt Cherson im Süden der Ukraine. Dabei sollen auf einem Markt mindestens fünf Menschen getötet worden sein. Aufnahmedatum und -ort dieser Bilder konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Zuletzt hatte Russland seine nächtlichen Drohnenangriffe fortgesetzt, auch auf die Hauptstadt Kiew.

02.10.2024