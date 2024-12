Panamas Präsident schliesst Verhandlungen über Panamakanal aus

Grieppeplei96 Liebe Amerikaner, bitte überlegt euch gut wer ihr zum neuen Präsidenten wählt. Der letztmals abgewählte Präsident würde als neuer Präsident die ganz Weltordnung auf den Kopf stellen und somit die Weltsicherheit gefärden!

Lenormand Grieppeplei96 Dein Kommentar zeigt es schonungslos auf, ... über kein Wissen verfügen, Verschwörungstheorien verbreiten, die Vergangenheit ignorieren und vorallem von der Realität ablenken usw. usw.

relaxing Grieppeplei96 Trump würde die Weltsicherheit gefährden? Absoluter Schwachsinn, was Sie hier schreiben. Die senile Marionette Biden entscheidet sowieso nichts, denn da wird alles im Hintergrund gesteuert! Biden gehört definitiv in den Ruhestand.

Vielleicht sollten Sie sich etwas mehr fernab der Mainstream-Medien informieren, es ist längst bekannt, dass Joe Biden das ideale Werkzeug für die

Manipulation ist!

robbingwood0815 Lenormand Gratuliere – sie sind ihrem Idol wirklich zum Verwechseln ähnlich. (Für Sie vermutlich ein Lob, ojeh)

Exakt so macht es T**** (dem Gegenüber jeweils unterstellen, was man selbst zu verantworten hat)

Tipp: wer genau hat denn jetzt von den Flughäfen zu Zeiten des amerikanschen Bürgerkriegs gepaudert?? Wer wollte die Drogenmafia in Mexiko mittels Atombombe ausschalten, Orkane vernichten undundund??

Keine Ahnung, wohin sich Ihre Wahrnehmung verflüchtigt hat ... eins ist schon mal sicher: trotz Ausrufung des Notstands zu diesem Behufe – Mauer hat er kiene gebaut ...

Wiescherau4 relaxing Wieder so ein super Informierter, fernab der Hauptstrasse.

Argus49 relaxing Hoppla! Hier kommentiert jemand, der alles ganz genau weiss.

Es ist zwar bedenklich, dass die Demokraten keinen jüngeren Kandidaten als Biden finden. Aber noch katastrophaler ist die Anhängerschaft des kranken Egozentrikers Trump und, dass der u.U. sogar die nächste Wahl gewinnt. Dann gilt es nur zu hoffen, dass die vier Jahre schnell vorbei gehen, bzw. dass Trump (kommt wahrscheinlich von Trampel) von seinen Hintergrundleuten vor grossen Weltrisiken abgehalten werden kann.

Trumpelstilz relaxing Wohl eine Überdosis Weltwoche reingezogen? Oder gleich die Prawda abonniert ?

Colorless-Ratificati Frage mich immer wieder wes Geistes Kind Trump's nicht unbedeutende Anzahl Anhänger sein müssen. Bildungsferne für eine republikanisch konservative Gruppe kann es wohl alleine nicht sein. Erschreckend dabei der offenbar grosse Anteil sogenannter Bildungsbürger.

georg_e_mueller Dass der Republikaner DT von gewissen Ami Sympathisanten bei den Vorwahlen gewählt wurde/wird ist bedenklich. Sollte diese Person erneut Präsident werden wäre dies eine weltweite Katastrophe.

koep georg_e_mueller gmueller: Leider ist deine Sicht verkehrt: eine weltweite Katastrophe droht momentan unter Ihrem "Demokraten" Biden. Sie haben wohl vergessen, dass unter DT die Welt mehrheitlich ordentlich war.

Und: Biden ist eine schlecht spielende Marionette im Vordergrund. Im Hintergrund? Wohl der Obama/Clinton - Clan.

chevere koep Wie nennt man in den Staaten die Oligarchen? DIE bestimmen, welche Marionette an die Fäden geknüpft werden! Übrigens wie überall.

T2000 koep Schon mal Gedanken gemacht das während der DT Phase geruhsam Krieg vorbereitet wurde, also wegschauen wenn DT‘s Gute Typen in eigener Sache die Grenzen verschieben und ihre eigenen Bürger so ein friedliches Leben organisieren, müssen halt Sorge tragen das sie nicht Blumen aus falsche Grab legen, aber vielleicht sind diese auch nur „Müll“.

Ts57 koep Mann kann den Grundstein dazu legen und dann den anderen die Schuld geben.

Geantleman T2000 Trump hat nicht gemerkt, was während seiner Amtszeit passierte. Er wa mit sich selber beschäftigt.

Wiescherau4 Einmal mehr zutreffend bei den Republikanern:

Nur die dümmsten Schafe wählen ihren Metzger, selber aus.

robbingwood0815 Wiescherau4 …nur die dümmsten Kälber –

wählen ihre Metzger sälber

(es reimt sich sogar im Sprichwort – stimmt soweiso!)

badsteven Die meisten hier haben wirklich von Nichts ne Ahnung aber eine derart grosse Klappe, wie wenn sie wirklich ausgewogen informiert wären.

Wie lange dauert`s eigentlich, bis endlich etwas Durchsicht auf der Welt passiert?

Trump ist dem Establishment nicht gewogen,. Uns so wies ausschaut auch weniger Kriegsgei!! Deshalb wird er gedisst!!!

Dass unsere Medien das so kolportieren ist bedenklich. Aber seit geraumer Zeit ja Programm!!

Klar ist der auch nur Politiker. Aber das dümmliche *gedisse* seiner Person ohne jegliche Fakten ist einfach nur lächerlich. Verbrecher? Hinweis: Scholz!!

Naja, einige Wenige hat`s die sich umfassend informieren.

Dank an all diejenigen!!

Trump for 2end!!

chevere badsteven Was haben sie sie sich gerade reingepfiffe ...?

Seubira64 badsteven Ach ja? Trump lügt, stand vor Gericht und schläft dort ein. Was hat er vor seiner Kandidatur denn beruflich erreicht? Ein paar Konkurse und eine missglückte Fernsehsendung. Ob er tatsächlich so reich war wie er behauptet ist fraglich. Eine große Klappe und Beziehungen hat er, sonst wäre er nicht Präsident geworden. Aber sonst?

Aber seine Anhänger sind vergesslich und blenden solche Sachen aus. Wäre mal Zeit dass ihr euch umfassend informiert.

Colorless-Ratificati badsteven Da hat das "Navi" wohl eine falsche Abzweigung vorgezeichnet....

T2000 badsteven Da mag wohl jemand etwas eher autokratisches, ich wundere mich immer wieder weshalb die Leute die das Mögen nicht in die entsprechenden Länder und Systeme umziehen.

Ganz speziell ist das DT wie er sagt von Gott geleitet und beschützt ist, also dem Gott der unterhalb der US Süd Grenze nur „Müll“ erschaffen hat.

Lenormand badsteven ... selten so gelacht ... Danke !

Geantleman badsteven Wichtig ist, dass Sie wenigstens eine Ahnung haben, wenn auch nur eine ganz kleine

badsteven chevere Ich nehm Ihnen das jetzt mal nicht übel. Obwohl Ihre Frage ziemlich despektierlich ist.

Sie haben keine Ahnung wer ich bin. Ja klar, auch nix Besonderes. Da haben Sie recht. Aber ich bin weder kognitiv beeinträchtigt, noch Verbeiständet, schon gar nicht Substanzabhängig und meine Wahrnehmung, bis hin zur Aprehension, funktioniert einwandfrei.

Ich nehm mir also das Recht, genau gleich zu kontern:

Sie pfeifen sich dauernd was ein:

Staatspropaganda, dümmliche Undifferenziertheit, irrlichternde Mainstreammedienberichte und ...ach was weiss ich...

Haben Sie irgendwelche Sachargumente?

Zu Scholz z.B.? So von wegen Lügen und Verbrecher?

Zur Leistung von Trump während seiner Amtsszeit?

Colorless-Ratificati Bekanntlich ist es weit verbreitet, dass menschliche Entwicklung entweder auf fundierter Intelligenz oder blockierter Ideologie beruht. Während intelligenz offen ist für Weiterentwicklung, basiert Ideologischer Extremismus öfters auf verkappter Minderwertigkeit.

Trumpelstilz Colorless-Ratificati menschliche Entwicklung? Jemand hat mal festgestellt, dass es sich beim Menschen um einen Irrtum der Evolution handelt.

Genetisch haben „wir“ uns seit dem Neandertal kaum verändert. Bester Beweis dafür ist....

robbingwood0815 Längst überfällig, diese Stabsübergabe.(mE zwei jahre zu spät)

Klar, für Suprematisten (die weisse Rasse zuerst – ala t**** und seine Hillbilly-Fanbase, musk inclusive) - damit ein rotes Tuch – als Frau ohnehin.



Aber ohne ein gemässigtes Zentrum mutiert die USA sowieso zum Autokratenstaat mit faschistoider Grundtendenz.

In der Tat. es geht um die Aufrechterhaltung der Demokratie.

Ein Spezi von Putin, «ching-wai hung», Orban & Co in der USA an der Macht?

Ein Desaster für Europa!

Fechigie83 Ich vestehe nicht, wie ein einigermassen intellgenter Mensch jemanden wie D.T. unterstützen kann! Kein bisheriger Präsidentenkandidat hat je seine Konkurrenten mit soviel Verachtung, mit den mieseten" Schlötterligen" aus der untersten Schublade überhäuft. Hatte er denn keine Erziehung? Und von wegen Lügen, Intrigen, Korruption ist er ja wohl der Grösste!

Joe Biden hat fünfzig Jahre lang dem amerikanischen Staat und seinen Einwohnern gedient und viel hervorragendes geleistet.

D.T. hat die Steuern für die Reichen ! gesenkt, will neue Oelbohrungen erlauben, von Umweltschutz hält er ja sowieso. Er hat den Arbeitern im Rostgürtel Arbeit vesprochen....... Wo sind diese neuen Stllen geblieben????

robbingwood0815 der ewiggleiche Ansatz von t****

das Gegenüber masslos zu diffamieren – etwas anders fällt ihm schlicht nicht ein.



(armer alter Narr)

Colorless-Ratificati robbingwood0815 Seine gelegentlichen Schalmeien können den Wolf im Schafspelz nicht verleugnen. Er kann seinem Charakter nicht entkomnen. Auch wenn er gelegentlich wie ein evangelikarer TV- Prediger seine teuflische Wirkung nicht verfehlt und sich neuerdings sogar als Gottgesalbter präsentiert. Eine Beleidigung für jeden ehrlich Gläubigen.

Snail-Gander Ist ja klar, dass Trump Betrug wittert, jetzt wo Biden das Handtuch geworfen hat. Jede(r) andere Kandidat ausser Biden ist eine Gefahr für Trump, dass weiss der nur zu genau. Also schon mal Betrug anmelden, damit man dann wenn man wirklich verliert wieder so richtig Rabatz machen kann. Erbärmlich, kann ich da nur sagen!

Ts57 Snail-Gander Der grösste Betrüger ist ja DT selbst

DPK Pourquoi vous écrivez toujours sur les outrances de cet incompétent Trump? On ne parle presque jamais des exploits de Biden (qui est un politicien avec une énorme expérience) comme l'économie, le soutien de l'Ukraine contre Poutine, l'écologie, etc. Il a réparé les dégâts faits par Trump.

robbingwood0815 DPK Béni soit qui mal y pense ;-)

Colorless-Ratificati Wenn DT von Lügnern, Versagern, Korrupten, Unfähigen, Heuchlern, Betrügern, Dieben, etc. spricht, ist es wie wenn er mit seinem Spiegelbild sprechen würde.

robbingwood0815 Colorless-Ratificati Wir sind uns da einig – und Mary T., seine Nichte sieht genau darin den Kern seines derangierten Charakters

(ein gefährlicher Mensch, der «nur» manipulieren kann ... deflect, deflect, deflect)

Colorless-Ratificati Offenbar ist Spiegelbild von Trump so beschlagen und vernebelt, dass Bild nicht mehr sichtbar ist.

robbingwood0815 Aha, also auch noch die Simpsons.

Bei all den Versuchen, den Wahlkampf auf das Niveau einer Muppetshow zu vertwittern:

Harris ist eine real existierende, kompetente Poltikerin, die zu lange im Schatten eines – zwar fähigen, aber leicht gebrechlichen – Präsidenten ausharren musste.



Und dass ihr Kontrahent aus einem Spaghetti-Western entlaufen zu sein scheint («the good, the bad and the ugly») dürfte auch mal besprochen werden.



Mir graur vor einem trump'schen Panoptikum (mit insgesamt knapp 100% IQ – als Gruppe dürften sie sogar einen Führerschein erwerben können ...

Trumpelstilz robbingwood0815 Westernheld, meinetwegen. Ich sehe ihn als ideale Besetzung in jedem Gruselfilm.

robbingwood0815 Trumpelstilz Stimmt – der «ausrangierte Westernheld» war ja schon Reagan. Nur im Land der begrenzten Unmöglichkeiten scheint in Erwägung gezogen zu werden, die Starbesetzung aus »das Schweigen der Lämmer» ins Amt zu berufen ...



(vielleicht erwischen sie ja noch die letzte Abzweigung richtung Normalität!)

Antonio10 Sehr geehrte frau Harris,

Ich wünsche ihnen viel Kraft und Geduld in der Kandidatur Periode, Sie haben ALLES um eine Präsidentin zu sein für Amerika! Ich wünsche ihnen dass sie das erlangen und von sehr vielen Menschen unterstützt werden! Sie werden mehrere Amts Zeiten erhalten, weil sie es können! Zudem ist eine Frau nicht in der Lage einen Krieg zu beginnen, also haben sie auch keine Zeit sich solchen Primitiven Gedanken auszusetzen! Sie werden und können uns alle zu vernünftigen Menschen und deren Handlungen bringen. Ich bin sicher sie können es! Ich wünsche ihnen viel Kraft und Ausdauer! Liebe Herzliche Grüsse von Anton Knobel

robbingwood0815 War ja wohl abzusehen, dass t**** die Spendengelder blockieren möchte – um mehr als um die Millionen geht es ihm eh nie.



(schon jetzt ist er mit gleich zwei verlorenen Volkswahlen der einsame Loser unter sämtlichen US-Präsidenten – mal schau'n, ob er eine dritte Niederlage dranhängt ...)

Bluenews-Leser_26 @ Fechigie 83: Endlich, die Frage nach der "verpassten" Erziehung

von D.T.! - Er war ein verwöhnter Millionärs-Sohn, der es gewohnt war

fast alles zu bekommen, auch wenn es ihm nicht zustand.

Eine richtige Erziehung geschieht in den frühesten Jugendjahren und

prägt einen Menschen für das ganze Leben. Mit 78 ist er immer noch

der verwöhnte Spross geblieben, der es nicht geschnallt hat, dass es

auch noch andere Bedürfnisse gibt ausser den eigenen!

Sokrates4705Stink Meine Frau und ich haben Donald Trump lange unterstützt. Mussten dann aber feststellen das seine politischen Absichten und sein verantwortungsloses Handeln in allen Bereichen ausserhalb vernünftigen Strukturen liegen.