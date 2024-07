Opposition und Maduro sehen sich als Sieger der Präsidentenwahl in Venezuela

STORY: Nicolas Maduro liess sich am Montag als alter und neuer Präsident von Venezuela feiern. Nach Angaben der Wahlbehörde ist er bei der Präsidentenwahl für eine dritte Amtszeit bestätigt worden. Der 61-Jährige bezeichnete seine Wiederwahl als Triumph des Friedens und der Stabilität. Er hatte vergangene Woche vor einem «Blutbad» gewarnt, sollte er verlieren. «Ich kann vor dem venezolanischen Volk und der Welt sagen: Ich bin Präsident Nicolas Maduro Mora, wiedergewählter Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela, und ich werde unsere Demokratie, unser Recht und unser Volk verteidigen.» Das sieht die Opposition ganz anders. Auf den Oppositionskandidaten Edmundo Gonzalez seien 70 Prozent der Stimmen entfallen, sagte Oppositionsführerin Maria Corina Machado am Montag. Nachwahlbefragungen und Auszählungen zeigten, dass er die Präsidentenwahl gewonnen habe. «Was am heutigen Wahltag geschah, war ein Verstoss gegen alle Regeln, so dass ein Grossteil der Wählerverzeichnisse noch immer nicht ausgehändigt wurde. Unsere Botschaft der Versöhnung und des friedlichen Wandels bleibt bestehen. Wir sind überzeugt, dass die meisten Venezolaner dies auch wollen. Unser Kampf geht weiter und wir werden nicht ruhen, bis der Wille des venezolanischen Volkes respektiert wird.» Maduro regiert in dem ölreichen südamerikanischen Land seit elf Jahren mit einem autoritären Kurs und der Unterstützung des Militärs. Schon die Wahl von 2018 war von Manipulationsvorwürfen überschattet. International sorgt die Wahl für Besorgnis. O-Ton Antony Blinken, Aussenminister USA «Wir haben die Ankündigung der venezolanischen Wahlkommission erst vor kurzem gesehen. Wir haben ernsthafte Bedenken, dass das verkündete Ergebnis nicht den Willen oder die Stimmen des venezolanischen Volkes widerspiegelt.» Auch in den lateinamerikanischen Staaten sorgt der Streit über den Wahlausgang für Bedenken. «Maduros Regime muss verstehen, dass die Ergebnisse schwer zu glauben sind», schrieb Chiles Präsident Gabriel Boric. Der russische Präsident Wladimir Putin stellte sich dagegen hinter Maduro und gratulierte ihm zur Wiederwahl.

30.07.2024