Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach doch nicht wie geplant mit den US-Senatoren. Efrem Lukatsky/AP

Wolodymyr Selenskyj muss eine geplante Rede vor dem US-Senat absagen. Der Grund: Politiker in Washington können sich beim Geld nicht einigen und schreien sich gegenseitig an. Der Streit spielt nur einem in die Hände.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj konnte eine lange geplante Videoansprache an den US-Senat nicht halten.

Die Gründe für die Absage waren fadenscheinig.

Doch jetzt ist klar, warum der Gipfel platzte: Die US-Senatoren bekamen Schreikrämpfe, als es um das Geld für die Ukraine ging. Mehr anzeigen

Eigentlich wollte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag per Videoschalte zum US-Senat sprechen. Schliesslich steht die militärische Unterstützung der USA auf der Kippe, und auch an der Front musste die Ukraine zuletzt einige Rückschläge hinnehmen.

Dann wurde die Rede Selenskyjs sehr überraschend und kurzfristig abgesagt. Mit einer eher schwammigen Begründung: «In letzter Minute ist etwas dazwischen gekommen», teilte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, mit. Was genau dieses «etwas» war, wollte er nicht sagen.

Wüste Tiraden unter Senatoren

Auch Kiews Verteidigungsminister Rustem Umjerow lieferte in einem Interview mit Fox News eine ziemlich vage Erklärung: «Das ist ein Krieg, die Situation ändert sich.»

Doch es gibt einen Grund für die Absage: Ein handfester Streit im US-Senat, bei dem verbal die Fetzen flogen. Oder wie es CNN ausdrückt: «Das angespannte Briefing artete in ein Gezeter aus». Dabei soll der republikanische Senator von Arkansas, Tom Cotton, Chuck Schumer regelrecht angeschrien haben.

Putin kann sich über den Streit nur freuen

Hintergrund des chaotischen Streits ist ein geplantes Finanzpaket von Joe Biden im Umfang von knapp 106 Milliarden Dollar. Davon sollen 61 Milliarden Dollar der Ukraine zugutekommen. Die Republikaner sprechen sich dagegen aus, weil es ihnen nicht genug Mittel für die Sicherung der Grenze zwischen den USA und Mexiko bietet.

Angesichts des innenpolitischen Streits zwischen Demokraten und Republikanern bleibt Selenskyj vorerst ungehört. Dabei warnen Militärexperten und Politiker beider grosser US-Parteien, dass die zögerliche Haltung des US-Senats Putin in die Hände spielt. Der hatte nämlich angekündigt, den Krieg einfach «aussitzen» zu wollen – und zwar so lange, bis die USA und die anderen Partner der Ukraine keine Unterstützung mehr liefern.