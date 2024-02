Katalonien schränkt Wasserverbrauch wegen extremer Dürre ein

STORY: Extreme Dürre in Spanien und ihre Folgen. In der Region Katalonien dürfen die Menschen ihre Autos nicht mehr waschen und keine leeren Swimmingpools mehr auffüllen. Diese Beschränkungen sind Teil eines Massnahmenpakets, das die Regionalregierung am Donnerstag beschlossen hat. Bei einem Besuch nordöstlich von Barcelona zeigt sich der Wassermangel deutlich an einem Stausee. Joaquim Casali, 77-jähriger Rentner: «So haben wir es noch nie gesehen. Der Wasserstand war bereits stark gesunken. Man konnte den Glockenturm der Kirche sehen, bis hin zum Friedhof. Aber jetzt sieht man alles. Und es gibt diesen Geruch von verfaultem Schlamm. Ich weiss auch nicht, wie das wohl enden wird.» Eine Folge der Dürre ist nun auch, dass der zulässige Wasserverbrauch in Katalonien von 210 Litern pro Person und Tag auf 200 Liter reduziert wurde. Betroffen von den Massnahmen der Regierung sind rund 200 Städte, Dörfer und Gemeinden, auch die Mittelmeer-Metropole Barcelona mit ihren rund sechs Millionen Einwohnern. Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 leidet die iberische Halbinsel unter der schlimmsten Trockenheit seit 1200 Jahren.

05.02.2024