Ein 14-jähriges Mädchen in Deutschland stirbt, nachdem es von einem «nightjet» erfasst wurde. sda

Am Montagmorgen kam es in Deutschland, in der Region Nordrhein-Westfalen, zu einem tödlichen Unfall. Ein 14-jähriges Mädchen wurde von einem Zug erfasst, der am Abend zuvor in Zürich losfuhr.

loe Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagmorgen kam es in Rees, Deutschland, zu einem tödlichen Unfall.

Ein 14-jähriges Mädchen wurde vom Zug erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

Beim Zug soll es sich um einen Nachtzug aus Zürich handeln. Mehr anzeigen

Am Montagmorgen kam es in Deutschland in Rees, Nordrhein-Westfalen zu einem tödlichen Unfall. Ein 14-jähriges Mädchen wurde von der Bahn erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

Beim Zug soll es sich um einen Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen gehandelt haben, der am Sonntagabend in Zürich startete und am Montagmorgen Amsterdam Centraal hätte erreichen sollen. Um 6.39 Uhr verliess der «nightjet» demnach den Bahnhof in Duisburg in Richtung Rees und Emmerich, wo er nur durchfuhr. Der Unfall ereignete sich laut der örtlichen Polizei um 7.15 Uhr.

Das Mädchen befand sich laut der Rheinischen Post auf dem Weg in die Schule. Trotz geschlossener Schranke überquerte sie die Gleise, vermutlich um ihren eigenen Zug noch rechtzeitig zu erreichen.