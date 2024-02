Rösti zuversichtlich für Gasabkommen mit Rom und Berlin im Jahr 2024

Bundesrat Albert Rösti ist «zuversichtlich», dass ein trilaterales Solidaritätsabkommen über Gas mit Rom und Berlin noch in diesem Jahr möglich ist. «Es ist auf gutem Weg», sagte er am Dienstag vor der Presse in Davos (GR) am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF).

16.01.2024