Wegen Ärztemangels hat der italienische Dorfbürgermeister Antonio Tarchia das Kranksein kurzerhand verboten. Symbolbild: dpa

Die kleine Gemeinde Belcastro in Süditalien findet keinen Arzt mehr. Daraufhin erklärt Bürgermeister Antonio Torchia das Kranksein für verboten. Im Ernst?

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bürgermeister des süditalienischen Dorfes Belcastro hat das Kranksein verboten.

Die 1300-Seelen-Gemeinde findet keinen Arzt mehr.

Das nächste Krankenhaus ist 45 Kilometer entfernt. Mehr anzeigen

In Italien hat ein Dorfbürgermeister das Kranksein kurzerhand für verboten erklärt, weil er für seine 1300-Seelen-Gemeinde keinen Arzt mehr findet. Der Bürgermeister des süditalienischen Dorfes Belcastro, Antonio Torchia, begründete seine neue Verordnung damit, dass keine ordentliche Gesundheitsversorgung mehr gewährleistet sei. In Belcastro gibt es nicht einmal mehr einen ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das nächste Krankenhaus ist 45 Kilometer entfernt.

Torchia wies die Bevölkerung deshalb schriftlich an, «jede Krankheit zu vermeiden, die einen medizinischen Eingriff erfordert, insbesondere in Notfällen, und sich so viel wie möglich auszuruhen». Von Belcastros 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern sind mehr als die Hälfte älteren Jahrgangs – so wie dies in vielen Dörfern inzwischen typisch ist. Italien gehört zu den Ländern, die besonders unter Überalterung leiden.

Der Bürgermeister versteht seinen Erlass als «ironische Provokation», um auf das Problem aufmerksam zu machen – durchaus mit Erfolg. «Ich muss sagen, dass meine Anordnung mehr Wirkung zeigt als die Dutzende Briefen, die ich bisher an die Gesundheitsbehörde der Provinz und an die Präfektur geschickt habe», sagte Torchia. Jetzt hoffe er, dass sowohl in der Politik als auch im Gesundheitswesen das Gewissen wachgerüttelt sei.