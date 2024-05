In Bonstetten brannte es seit März rund ein Dutzend Mal, zuletzt stand ein leerstehendes Bauernhaus in Flammen. Drei Männer wurden nun verhaftet. Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat nach mehreren Bränden in Bonstetten ZH am Mittwoch drei Männer verhaftet. Die Schweizer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren stehen in Verdacht, mehrere Brände gelegt zu haben.

SDA, smi SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zürcher Kantonspolizei hat drei Männer unter Verdacht auf Brandstiftung festgenommen.

In Bonstetten ZH ist es seit März 2024 zu rund einem Dutzend grösserer und kleinerer Brände gekommen. In mehreren Fällen hält die Kantonspolizei Brandstiftung für eine mögliche Ursache.

Zuletzt hat am Dienstagabend der laufenden Woche ein leerstehendes Bauernhaus gebrannt. Mehr anzeigen

Am Dienstagabend brannte es in Bonstetten im Zürcher Säuliamt wieder. Seit März 2024 kam es in Bonstetten zu rund einem Dutzend kleinerer und grösserer Brände.

Am Mittwochabend hat die Zürcher Kantonspolizei drei Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mehrere Brände gelegt zu haben. Wer für welchen Brand verantwortlich ist, werden die Ermittlungen zeigen, teilt die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mit.

Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft haben gegen die drei Verdächtigen Strafverfahren eröffnet.

SDA, smi