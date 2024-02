Mariah T. in Untersuchungshaft: Die Mutter soll versehentlich ihr Baby im Backofen getötet haben. Jackson County Council

Backofen statt Kinderbett – in den USA stirbt ein einen Monat altes Baby einen tragischen Tod. Laut Aussage der Mutter handelte es sich um ein Versehen.

Das Baby starb in der Folge, Mariah T. wurde verhaftet.

Laut eigenen Aussagen handelt es sich um ein Versehen. Mehr anzeigen

In der US-Grossstadt Kansas City ist eine Mutter verhaftet und angeklagt worden. Mariah T. soll aus Versehen ihr ein Monat altes Baby in den Backofen gelegt haben, wie ABC News berichtet.

Laut den Gerichtsakten erhielt die Grossmutter des Babys am vergangenen Freitag einen Anruf ihrer Tochter. Diese teilte ihr mit, dass sie das kleine Mädchen «versehentlich in den Ofen statt in das Kinderbett» gelegt habe. Sofort rückten Ersthelfer aus, konnten jedoch nur noch den Tod des Babys feststellen.

Das Opfer habe laut den Gerichtsakten Brandwunden aufgewiesen. Gegenüber den Behörden beteuerte Mariah T., es habe sich um ein krasses Versehen gehandelt. «Ich dachte, ich hätte sie in ihr Kinderbett gelegt. Stattdessen habe ich sie versehentlich in den Ofen gesteckt», sagte die Mutter laut ABC gegenüber der Polizei.

Derzeit befindet sich Mariah T. in Untersuchungshaft. Ermittlungen sollen nun zeigen, ob es sich tatsächlich um ein Versehen handelt. Bei einer Verurteilung droht der 26-Jährigen eine Gefängnisstrafe von mindestens zehn Jahren bis lebenslang.