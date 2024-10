Sicht auf ein taktisches Aufklärungssystem mit einem Trägerfahrzeug Eagle V 6x6 bei der Präsentation der Schweizer Armeebotschaft 2019 in Thun. Bild: KEYSTONE

In der Gemeinde Concise im Kanton Waadt sorgten kürzlich mehrere neuartige Militärfahrzeuge für Aufsehen. Ein Reddit-User fotografierte die unbekannten Trucks. Es handelt sich um neue Aufklärungsfahrzeuge, die sich in der Testphase befinden.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Schweizer Militär testet neue Aufklärungsfahrzeuge des Typs Eagle V 6x6, die im taktischen Aufklärungssystem eingesetzt werden sollen.

Mittels fortschrittlicher Beobachtungs- und Vermessungstechnik sollen sie präzise Informationen über Objekte oder gegnerische Truppen in der Nähe von Kampfgebieten sammeln.

Die Fahrzeuge sind gepanzert, mit einer Waffenstation ausgerüstet und bieten Platz für vier Personen.

Bis 2026 sollen 100 neue Fahrzeuge dieses Typs im Wert von 380 Millionen Franken eingeführt werden. Mehr anzeigen

Aufregung in der 747-Seelen-Gemeinde Concise im Kanton Waadt. Dort rauschen vor ein paar Tagen mehrere unbekannte, neuartige Militär-Fahrzeuge durchs Dorf. Reddit-User «petiteCaprice» sitzt offenbar im Wagen dahinter und schiesst fleissig Fotos. Diese landen im Forum r/Switzerland – dazu die Frage: «Sind das neue Spielzeuge des Schweizer Militärs? Ich habe diese Fahrzeuge noch nie gesehen.»

Wie das Militär auf Anfrage von «Blick» bestätigt, handelt es sich bei den riesigen Trucks tatsächlich um eine Neuanschaffung der Armee. Genauer gesagt: um Aufklärungsfahrzeuge des Typs Eagle V 6x6. Diese befinden sich aktuell noch in der Testphase und sollen künftig im taktischen Aufklärungssystem (Tasys) eingesetzt werden, das der Informationsbeschaffung dient.

Die Fahrzeuge sollen im Rahmen des Sensor-Nachrichten-Führung-Wirkungsverbundes (SNFW) mithilfe fortschrittlicher Beobachtungs- und Vermessungstechnik präzise Informationen über Objekte oder gegnerische Truppen sammeln.

100 Fahrzeuge für 380 Millionen Franken

Der Eagle V 6x6 ist gepanzert und mit einer Waffenstation ausgerüstet, um die Besatzung zu schützen. Auf dem Fahrzeug befindet sich ein Teleskopmast mit Sensoren, die in der Nähe von Kampfgebieten Informationen sammeln können. Das Fahrzeug bietet Platz für vier Personen und hat dieselbe Kabine wie andere Eagle-V-Fahrzeuge.

«Stand heute wurden 45 Fahrzeuge der Logistikbasis der Armee übergeben. Diese befinden sich in der Einführungsphase und sind noch nicht im Einsatz», so die Schweizer Armee. Bis 2026 sollen insgesamt 100 neue Fahrzeuge des Typs Eagle V 6x6 eingeführt werden. Hergestellt werden die Fahrzeuge von General Dynamics European Land Systems Mowag in Tägerwilen im Thurgau. Kostenpunkt: 380 Millionen Franken.