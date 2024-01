An einer Schule in Baden-Württemberg kam es zu einer Gewalttat. René Priebe/dpa

Bei einem Angriff an einer Schule im deutschen St. Leon-Rot wurde eine Schülerin getötet. Jetzt gab die Polizei bekannt: Das Opfer hatte gegen den mutmasslichen Täter im November wegen körperlicher Gewalt Anzeige erstattet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schüler attackierte gestern auf dem Gelände des Löwenrot-Gymnasiums eine Schülerin.

Die gleichaltrige Schülerin starb.

Es soll sich laut Polizei um eine Beziehungstat handeln.

Der Täter konnte gefasst werden.

Eine Gefahr für andere Schüler*innen bestand nicht.

Jetzt hat die Polizei neue Details zur Tat bekannt gegeben. Mehr anzeigen

In St. Leon-Rot in Baden-Württemberg wurde gestern eine Schülerin (†18) getötet. Nach aktuellem Stand wird von einer Beziehungstat ausgegangen, teilte die Polizei an einer Pressekonferenz mit.

«Das Opfer wurde gezielt vom Täter angegangen», so die Behörden. Der Täter habe erst den Feueralarm ausgelöst und die Jugendliche dann mit einem Messer angegriffen, teilte die Polizei mit.

Mutmasslicher Täter bei Unfall leicht verletzt

Die Schülerin erlag später ihren Verletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte das Opfer gegen den mutmasslichen Täter im November eine Strafanzeige wegen körperlicher Gewalt erstattet. Der mutmassliche Mörder, ein Schüler (18), konnte von der Polizei festgenommen werden.

Der mutmassliche Täter konnte später gefasst werden. René Priebe/dpa

Nach seiner Tat suchten die Beamten zweieinhalb Stunden nach ihm. Auch ein Polizeihelikopter war im Einsatz. Der Beschuldigte konnte von der Polizei gegen 13.15 Uhr im 300 Kilometer entfernten Ort Seesen in Niedersachsen festgenommen werden. Laut der Polizei baute der 18-Jährige einen Unfall, bei dem er leichte Verletzungen erlitt.

Kein Unterricht am Tag nach der Tat

Am Tag nach der Schreckenstat fand am Löwenrot-Gymnasium kein Unterricht statt. Zu gross ist der Schock. Und zu tief sitzt die Trauer bei allen Betroffenen in St. Leon-Rot. Die Website der Privatschule ist deaktiviert.

Das Gymnasium wurde 1998 als Privatgymnasium Leimen mit einer Elterninitiative gegründet. Derzeit werden nach Angaben der Schule dort 685 Schüler von 85 Lehrkräften unterrichtet.