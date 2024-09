Die Princess of Wales in London, Juli 2024. IMAGO/Photo News

Nach überstandener Chemotherapie wagt sich Prinzessin Kate langsam wieder in die Öffentlichkeit. Zuletzt genoss sie im Verborgenen eine Ballettvorführung – und bedankte sich öffentlich.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach ihrer präventiven Chemotherapie kehrt Catherine, Princess of Wales, langsam ins öffentliche Leben zurück.

Am 26. September 2024 besuchte sie inkognito eine Aufführung des «English National Ballet».

In einer Social-Media-Botschaft lobte sie die Darbietung als kraftvoll und inspirierend.

Trotz langsamer Rückkehr zu öffentlichen Aufgaben bleibt ihre vollständige Genesung eine Priorität. Mehr anzeigen

Prinzessin Kate hat eine herausfordernde Zeit hinter sich. Die 42-Jährige beendete im Sommer 2024 ihre präventive Chemotherapie – ein bedeutender Meilenstein in ihrem Heilungsprozess.

Am 9. September 2024 teilte sie in einer emotionalen Videobotschaft ihre Erleichterung über das Ende der Behandlung mit: «Ich kann gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe.»

Doch sie betonte auch, dass ihr Weg zur vollständigen Genesung noch lang sei und sie weiterhin jeden Tag nehmen müsse, wie er kommt. Ihre Priorität bleibt, krebsfrei zu bleiben.

Kate bedankt sich für Ballettaufführung

Am 26. September 2024 fühlte sich Catherine bereit für einen weiteren Schritt zurück in die Öffentlichkeit und besuchte unerkannt eine Ballettaufführung – ohne den Glanz eines offiziellen Anlasses.

Der Besuch blieb auch geheim, bis sich die Princess of Wales am Donnerstagabend auf ihrem X-Account, den sie mit Prinz William teilt, zu Wort meldete.

Prinzessin Kate meldet sich nach dem Besuch einer Ballettaufführung auf Social Media zu Wort. Instagram: @princeandprincessofwales

«Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an @ENBallet und @Sadlers_Wells für die wunderbar kraftvolle, bewegende und inspirierende Aufführung von Akram Khans ‹Giselle›. Kreativität in ihrer besten Form! C», schrieb sie. Die persönliche Signatur «C» deutet darauf hin, dass sie die Nachricht selbst verfasst hat.

Ballettbesuch als weiterer Schritt zurück in Normalität

Fotos von ihrem Besuch blieben aus, was darauf hinweist, dass Catherine den Abend still und für sich geniessen wollte. Nach Monaten der Zurückgezogenheit scheint die Kunst wieder eine wichtige Rolle in ihrem Leben einzunehmen – eine Leidenschaft, die sie schon immer gepflegt hat.

Doch trotz dieses Auftritts wird sie vorerst nicht zu ihrem intensiven royalen Kalender der letzten Jahre zurückkehren. «Ich freue mich jedoch darauf, wieder an die Arbeit zu gehen und in den kommenden Monaten, wenn ich kann, weitere öffentliche Verpflichtungen zu übernehmen», erklärte sie in ihrer Videobotschaft und fügte hinzu, dass ihre Diagnose sie und William dazu gebracht habe, «über die einfachen, aber wichtigen Dinge im Leben nachzudenken und dankbar dafür zu sein».

Auch Kate's Bruder James Middleton berichtete in einem exklusiven Interview in der «Today-Show»: «Es geht ihr gut. Sie erhält die nötige Unterstützung und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Aber wie bei allem braucht es Zeit, um alles zu verarbeiten.»

Kate's Besuch des «English National Ballet» scheint für die dreifache Mutter ein weiterer Schritt zurück in die Normalität zu sein – ein Schritt voller Freude und neuer Perspektiven.