Mehrere Gäste mussten hospitalisiert werden. Screenshot Instagram

In der indischen Stadt Gurugram endet ein Restaurantbesuch für fünf Personen in der Notaufnahme. Am Ende einer Mahlzeit ist Trockeneis als Erfrischung serviert worden. Der Manager des Betriebs wurde verhaftet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Restaurant in Gurugram, Indien, soll seinen Gästen Trockeneis als Erfrischung nach einer Mahlzeit serviert haben.

Die fünf Personen, die das Gericht gegessen haben, mussten allesamt ins Spital.

Der Manager des Hotel-Betriebes wurde inzwischen verhaftet. Die Polizei fahndet noch nach dem Besitzer. Mehr anzeigen

Die Video-Aufnahmen sind nur schwer anzusehen. Eine Gruppe steht in der Mitte eines indischen Restaurants. Alle sind in Panik, müssen erbrechen und bluten aus den Mündern.

Die Aufnahmen stammen aus einem Betrieb in der indischen Stadt Gurugram und gehen gerade viral. Eine der Frauen in der Aufnahme hat sie unter anderem auf Instagram gepostet.

Die heftige Reaktion hat ein Dessert ausgelöst, das für frischen Atem sorgen sollte, wie unter anderem «BBC» berichtet. Das Problem: Das Gericht habe neben Zucker und Gewürzen auch echtes Trockeneis beinhaltet.

Verzehr von Trockeneis ist lebensgefährlich

Trockeneis ist der feste Zustand von Kohlendioxid (CO2). Bei dem Druck unserer Atmosphäre hat es eine Temperatur von -78,9 Celsius und sollte nur mit Schutzhandschuhen und berührt werden. Kontakte mit der blossen Haut führen zu schweren Kälteverbrennungen. Wird es verzehrt, kann es lebensgefährlich enden.

Alle fünf Gäste, die das Dessert gegessen haben, wurden notfallmässig ins Spital eingeliefert. Eine Untersuchung durch einen Arzt habe bereits ergeben, dass das Produkt tatsächlich Trockeneis beinhaltete. Mindestens eine Person konnte inzwischen entlassen werden.

Der Manager des Hotels, in dem das Restaurant sich befindet, wurde laut «BBC» inzwischen verhaftet. Er wird sich unter anderem wegen versuchter Vergiftung vor Gericht verantworten müssen. Derzeit fahnde die Polizei noch nach dem Besitzer des Hotels.

Die Gruppe wirft den Angestellten des Betriebes auch vor, dass niemand ihnen geholfen habe. Die einzige Person der Partie, die das Gericht nicht verzehrte, musste sie selbst in die Notaufnahme fahren.

«Was mir passierte, sollte niemals jemandem passieren», schreibt eine der betroffenen Frauen auf Instagram: «Ich fordere strenge Massnahmen.»