Eine Rollerfahrerin ist am Mittwochabend in Muttenz BL bei der Kollision mit dem Sportwagen eines Junglenkers schwer verletzt worden. Sie musste in ein Spital gefahren werden.

Ein 20-Jähriger in einem Lamborghini hat einen schweren Unfall verursacht. Offenbar hat er im letztem Augenblick seine Fahrtrichtung geändert und ist, statt rechts abzubiegen, geradeaus über eine Kreuzung gefahren.

Dabei hat der Junglenker eine von rechts kommende, vortrittsberechtigte Frau auf einem Roller übersehen. Diese ist dann ungebremst in den Lamborghini gekracht. Der Unfall ereignete sich kurz nach 22.00 Uhr auf der Überführung Prattelerstrasse, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat.

Die Fahrerin des Rollers ist nach der Erstversorgung auf der Unfallstelle mit schweren Verletzungen in ein Spital gefahren worden.

