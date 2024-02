Mitglieder der ersten Gruppe russischer Touristen gehen nach dem Einchecken an Bord eines Flugzeugs, das nach Nordkorea fliegen soll, auf dem internationalen Flughafen ausserhalb von Wladiwostok. Bild: Uncredited/AP

Die Reisenden sind wahrscheinlich die ersten ausländischen Gäste, die seit Beginn der Corona-Pandemie in dem abgeriegelten Land erwartet werden. Sie sollen anderen den Weg bereiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erstmals seit der Corona-Pandemie reisen ausländische Gäste wieder nach Nordkorea.

Eine Gruppe russischer Touristen ist am Freitag vom Flughafen Wladiwostok im Fernen Osten des Landes abgeflogen.

Die Reisegruppe wird zunächst die Hauptstadt Pjöngjang besuchen und anschliessend Skifahren. Mehr anzeigen

Die Reisegruppe werde zunächst die Hauptstadt Pjöngjang besuchen und anschliessend Skifahren, sagte die Leiterin des Reiseveranstalters Wostok Intur, Inna Muchina, der Nachrichtenagentur AP. Die Nachfrage nach einem Platz in der Gruppe sei gross gewesen. Die Gruppe umfasst laut Muchina Reisende aus ganz Russland, darunter aus Moskau und St. Petersburg sowie aus der russischen Exklave Kaliningrad, die zwischen Polen und Litauen liegt.

Lawrow empfiehlt Nordkorea als Urlaubsziel

Die Gründe der russischen Gäste für einen Besuch in Nordkorea seien vielfältig, sagte Muchina. Einige seien an der Möglichkeit interessiert, ein abgeriegeltes Land zu besuchen, während andere eher Skifahren und Snowboarden wollten. Es handele sich auch nicht um eine herkömmliche Touristengruppe, sondern um eine Testdelegation, die den Weg für andere russische Touristengruppen ebnen könnte.

«Wir lieben Skifahren», sagte eine der Reisenden, Galina Polewschtschikowa der AP am Flughafen von Wladiwostok kurz vor dem Abflug nach Pjöngjang. «Ich möchte wirklich dorthin fahren, weil es wahrscheinlich der geschlossenste Ort ist, an dem man die Möglichkeit dazu hat.» Das Reisepaket kostet nach Angaben von Wostok Intur umgerechnet 640 Franken pro Person.

Die Sanktionen, die in den USA und Europa nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verhängt wurden, erschweren russischen Staatsbürgern das Reisen. Im Oktober sagte der russische Aussenminister Sergej Lawrow, er empfehle Nordkorea als Urlaubsziel. Die Reise der russischen Touristengruppe war eine Überraschung für Beobachter, die erwartet hatten, dass die ersten Touristen nach der Pandemie in Nordkorea aus China kommen würden, dem grössten diplomatischen Verbündeten des kommunistischen Landes.

dpa