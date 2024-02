Bei «10vor10» sieht man ihn nur im Anzug: SRF-Moderator Arthur Honegger. (Copyright: SRF/Gian Vaitl) SRF

Ungewöhnliches Bild: Auf Social Media zeigt sich Arthur Honegger in Freizeitkleidung bei einem Interview mit Bundesrat Rösti. Was der legere Look zu bedeuten hat, erklärt er kurz danach seinen Fans.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Instagram und X teilte Arthur Honegger ein Bild von sich beim Interview mit Albert Rösti. Dabei trägt der SRF-Moderator ganz ungewohnt Alltagskleidung.

Bei «10vor10» sieht man Honegger stets im Anzug.

Mit Regenjacke, Sneakers und Hut stellt er nun dem SVP-Bundesrat seine Fragen.

Der ungewöhnliche Look ist schnell aufgeklärt: Das Interview sei spontan während einer Strassenumfrage in Bern entstanden. Mehr anzeigen

«Underdressed oder overdressed?», fragt Arthur Honegger seine Followerinnen und Follower auf Instagram und X. Zu sehen auf dem Foto: das SRF-Aushängeschild in lockerer Alltagskleidung, wie er einen in Anzug gekleideten Albert Rösti interviewt.

Es ist ein ungewohntes Bild, denn für gewöhnlich sieht man den Moderator im Anzug vor der Kamera. Doch beim Bundesrat-Interview trägt Honegger Regenjacke, Sneaker und einen Hut.

Eine Userin schreibt in den Kommentaren: «Meine Meinung: auf beiden Seiten Optimierungspotenzial.»

Was ist hier los?



a) underdressed

b) overdressed pic.twitter.com/ky5Ipw2Gbg — Arthur Honegger  (@honegger) February 27, 2024

Es ist nicht Honegger im Freizeitoutfit, der sein Fett wegbekommt, sondern trifft das Urteil der Community vor allem auch den SVP-Bundesrat Albert Rösti hart. Der Tenor: Er solle sich einen guten Schneider zulegen. «Der Anzug vom Bundesrat sitzt etwa so gut wie ein Kartoffelsack», so ein Follower von Honegger.

Spontan-Interview während Strassenumfrage

Doch bald löst Honegger die Geschichte hinter dem Casual Look auf. So schreibt er in einer Story auf Instagram: «Waren unterwegs in Bern, Strassenumfrage für SRF News.»

Da sei eben der Herr Bundesrat vorbeispaziert und habe spontan für ein Interview zugesagt. Das gäbe es auch nur in der Schweiz, witzelt der SRF-Mann. Und so erkläre sich auch der «Outfit-Mismatch».

Arthur Honegger einmal ganz leger: Bei einem Spontan-Interview mit Bundesrat Albert Rösti trägt der SRF-Moderator Regenjacke, Sneakers und Hut. Instagram/honeggram

Seit Anfang 2022 geht es für Honegger auch bei «10vor10» etwas lockerer zu und her. Denn seither müssen die männlichen Moderatoren keine Krawatte mehr tragen. Die «Tagesschau»-Herren setzen dagegen weiterhin auf Krawatte.

Mehr Videos aus dem Ressort