Massenschlägerei im Glattpark. Screenshot X

Im Glattpark in Opfikon ZH ist es am Samstagabend während einer Veranstaltung von Personen aus Eritrea zu einer Massenschlägerei gekommen. Ein Dutzend Personen wurden dabei verletzt und mussten in Spitalpflege gebracht werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Opfikon ZH gerieten am Samstagabend mehrere Menschen in eine Massenschlägerei.

Zwölf wurden dabei verletzt und mussten in Spitalpflege gebracht werden. Mehr anzeigen

Zunächst hatte «20 Minuten» über die Massenschlägerei berichtet. Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, bestätigte am späteren Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, einen Grosseinsatz der Polizei ab 18 Uhr nach einer gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppen von Personen aus Eritrea.

Der Polizei sei es gelungen die Gruppen zu trennen und die Versammlung aufzulösen. Sieben Personen seien schwer und fünf Personen leicht verletzt worden, so der Polizeisprecher.

Teilnehmer des Eritrea-Festivals

Bei den Beteiligten der Auseinandersetzungen handelte es sich um Teilnehmer des Eritrea-Festivals. Das Eritrea-Festival hätte eigentlich am Samstag in Oberuzwil SG stattfinden sollen, wurde aber schliesslich im Hinblick auf befürchtete Gewaltexzesse von den Veranstaltern kurzfristig abgesagt. Laut dem Polizeisprecher dislozierte ein Teil der Teilnehmenden von dort nach Opfikon.

Rund ein Dutzend Polizeifahrzeuge, diverse Sanitäter waren im Einsatz. Zudem standen zwei Rettungshelikopter für den Notfall bereit.

sda