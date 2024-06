18-Jähriger greift mehrere Menschen mit dem Messer an

Bei einem versuchten Messerangriff beim Hirschenplatz in Lyss ist eine Person leicht verletzt worden. (Symbolbild) Bild: Keystone

Messerangriff beim Hirschenplatz in Lyss BE: Ein 18-Jähriger hat mehrere Personen mit einem Messer bedroht. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Lyss BE hat ein 18-Jähriger mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen.

Der Mann verletzte eine Person leicht.

Der Angreifer wurde für körperliche und psychologische Abklärungen in ein Spital gebracht. Mehr anzeigen

Ein 18-jähriger Mann hat am Donnerstagabend beim Hirschenplatz in Lyss BE mehrere Personen mit einem Messer bedroht. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Drittpersonen hätten den Mann zunächst versucht aufzuhalten und seien dabei tätlich angegangen worden, hiess es im Communiqué der Polizei. Diese erhielt im Zuge des Ereignisses kurz nach 20.15 Uhr mehrere Meldungen.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten den Angreifer widerstandslos anhalten. Er wurde für körperliche und psychologische Abklärungen in ein Spital gebracht und befindet sich laut Mitteilung aktuell in einer «geeigneten Institution».

Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland nahm die Ermittlungen auf und sucht nach Zeugen. Ein terroristischer Hintergrund könne ausgeschlossen werden.

