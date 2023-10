5 Punkte, die besondere Spannung versprechen

Die Prognosen für die Wahlen 2023 Der eine Parteichef dürfte jubilieren, der andere klagen: Die Prognosen sehen für die SVP von Marco Chiesa (l.) und für die Grünen von Balthasar Glättli ganz unterschiedlich aus. Bild: Keystone Die SVP von Parteichef Marco Chiesa dürfte laut Prognosen die mit Abstand stärkste Kraft bleiben. Bei den Wahlen 2019 kam die Partei auf 25,6 Prozent der Stimmen. Bild: mmi Die SP dürfte sich unter Leitung der Co-Präsident*innen Cédric Wermuth und Mattea Meyer gut schlagen. Es winken sogar Zugewinne. 2019 kam die Partei auf 16,8 Prozent. Bild: Keystone Der Kampf um den dritten Platz dürfte eng werden: Die FDP von Parteipräsident Thierry Burkart lag 2019 noch vorne, mit 15,1 Prozent der Stimmen. Bild: Keystone Mitte-Parteichef Gerhard Pfister ist ihm aber dicht auf den Fersen – und könnte die FDP je nach Umfrage sogar überholen. 2019 kam die damalige CVP noch auf 11,4 Prozent. Bild: Keystone Den Grünen von Balthasar Glättli drohen laut SRG-Barometer die grössten Einbussen: Fallen sie gar unter die Marke von 10 Prozent? 2019 kamen sie auf 13,2 Prozent. Bild: Keystone Die Grünliberalen dagegen bleiben laut Prognosen stabil. Die Partei von Jürg Grossen holte 2019 7,8 Prozent aller Stimmen. Bild: Keystone Die Prognosen für die Wahlen 2023 Der eine Parteichef dürfte jubilieren, der andere klagen: Die Prognosen sehen für die SVP von Marco Chiesa (l.) und für die Grünen von Balthasar Glättli ganz unterschiedlich aus. Bild: Keystone Die SVP von Parteichef Marco Chiesa dürfte laut Prognosen die mit Abstand stärkste Kraft bleiben. Bei den Wahlen 2019 kam die Partei auf 25,6 Prozent der Stimmen. Bild: mmi Die SP dürfte sich unter Leitung der Co-Präsident*innen Cédric Wermuth und Mattea Meyer gut schlagen. Es winken sogar Zugewinne. 2019 kam die Partei auf 16,8 Prozent. Bild: Keystone Der Kampf um den dritten Platz dürfte eng werden: Die FDP von Parteipräsident Thierry Burkart lag 2019 noch vorne, mit 15,1 Prozent der Stimmen. Bild: Keystone Mitte-Parteichef Gerhard Pfister ist ihm aber dicht auf den Fersen – und könnte die FDP je nach Umfrage sogar überholen. 2019 kam die damalige CVP noch auf 11,4 Prozent. Bild: Keystone Den Grünen von Balthasar Glättli drohen laut SRG-Barometer die grössten Einbussen: Fallen sie gar unter die Marke von 10 Prozent? 2019 kamen sie auf 13,2 Prozent. Bild: Keystone Die Grünliberalen dagegen bleiben laut Prognosen stabil. Die Partei von Jürg Grossen holte 2019 7,8 Prozent aller Stimmen. Bild: Keystone

Die Schweiz wählt. Und obschon das hiesige Politsystem keine erdrutschartigen Verschiebungen erwarten lässt, verspricht der Sonntag spannend zu werden: Auf diese Punkte solltest du heute achten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Stimmvolk ist dazu aufgerufen, heute ein neues Parlament zu wählen. Zu vergeben sind 200 Nationalrats- und 46 Ständeratssitze.

Die Wahllokale schliessen um 12 Uhr, kurz darauf ist mit ersten Hochrechnungen zu rechnen.

blue News hält dich ab 11 Uhr mit einem Wahlticker über alle Trends, Resultate, Sieger und Verlierer auf dem Laufenden.

Die grossen Sieger der letzten Wahlen, die Grünen, müssen allen Prognosen zufolge Federn lassen.

Spannung verspricht das Duell zwischen Mitte und FDP: Die beiden Parteien könnten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Die Corona-Massnahmen-Kritiker von Mass-voll und Aufrecht treten in mehreren Kantonen erstmals zu den Wahlen an. Mehr anzeigen

1. Wie heftig wird der Grünen-Aufprall?

Die Grünen waren die grossen Sieger der «Klimawahl» 2019. Mit viel Rückenwind der Klimastreik-Bewegung konnte die Partei 13,2 Prozent der Stimmen holen. Der Zuwachs um 6,1 Prozentpunkte war für hiesige Verhältnisse spektakulär. Die Grünen überholten erstmals überhaupt die CVP, die in der Folge mit der BDP fusionierte.

Doch auf den Höhenflug folgt jetzt wohl der Katzenjammer: Allen Umfragen zufolge drohen den Grünen die grössten Verluste. Laut dem letzten SRG-Wahlbarometer könnten es minus 3,5 Prozent sein, womit die Partei unter die 10-Prozent-Schwelle zurückfallen würde.

Ist der Traum vom grünen Bundesratssitz damit schon geplatzt? Das wird eines der grossen Themen sein, wenn die Stimmen ausgezählt sind.

2. Überholt die Mitte die FDP?

In der politischen Mitte hat sich am meisten getan seit den Wahlen 2019: Die damalige CVP und BDP schlossen sich unter dem Namen «Die Mitte» zusammen, kippten das «Christlich» aus dem Parteinamen und treten jetzt zum ersten Mal unter diesem Namen zu nationalen Wahlen an.

Und den Prognosen zufolge könnte es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mitte und FDP hinauslaufen. Und – je nach Umfrage – könnte die Mitte-Partei an der FDP vorbeiziehen und neu drittstärkste Kraft im Land werden. Dieses Szenario sieht etwa auch eine Umfrage der Franklin University und der Universität Genf für blue News voraus.

Da die Mitte im Bundesrat nur mit einem Sitz vertreten ist, die FDP aber mit zweien, sind auch hier Debatten um die Zauberformel programmiert.

3. Können die Frauen weiter zulegen?

Die National- und Ständeratswahlen gingen nicht nur wegen des Grün-Rutsches in die Geschichtsbücher ein, sondern auch als «Frauenwahl»: Der Frauenanteil im Nationalrat stieg auf einen neuen Höchstwert von 42 Prozent an, ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zu den Wahlen 2015. Auch der Ständerat wurde mit 26,1 Prozent Frauenanteil so weiblich wie noch nie. Und trotzdem: Von echter Gleichstellung könne immer noch keine Rede sein, hält die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen fest.

Ob die Frauenvertretung im Bundeshaus auf diesem Niveau verharren oder sogar zulegen wird, muss sich zeigen. Die Vorzeichen scheinen intakt: Von den 5909 Personen, die für einen Sitz im Nationalrat kandidieren, stellen Frauen laut Angaben des Bundes 41 Prozent. (Wobei hier nur Kantone mit dem Proporzwahlsystem berücksichtigt wurden. Kantone mit nur einem Nationalratssitz wählen nach dem Majorzsystem.)

4. Schaffen es die Massnahmen-Skeptiker ins Parlament?

Als Protestbewegung während der Corona-Pandemie gegründet, stürzt sich der Verein Mass-voll um Nicolas A. Rimoldi jetzt ins Nationalrats-Rennen. Und das in gleich zehn Kantonen – darunter Zürich, wo sie eine Listenverbindung mit der rechtskonservativen EDU und der Rechtspartei Schweizer Demokraten eingegangen sind. Mit an Bord sind auch die Massnahmenskeptiker von Aufrecht, die in insgesamt sechs Kantonen antreten.

Diese Listenverbindung in Zürich habe gute Erfolgschancen, sagte Daniel Kübler, Politologe an der Universität Zürich, zu SRF. Er glaubt, dass die Massnahmen-Kritiker eine neue Wählerschaft mobilisieren würden. Keine andere Partei dürfte Stimmen an Mass-voll oder Aufrecht verlieren.

Sitzen sie bald zusammen im Nationalrat? SVP-Nationalrat Andreas Glarner (l.) tritt als Bisheriger an, Mass-voll-Chef Nicolas A. Rimoldi will neu ins Parlament gewählt werden. Bild: Imago

5. Enge Ständerats-Wahlen

In mehreren Kantonen verspricht der Kampf um die Ständeratssitze dieses Jahr besonders viel Spannung.

So etwa in Zürich, wo der langjährige FDP-Vertreter Ruedi Noser nicht mehr antritt. Um seine Nachfolge ist ein Gerangel im bürgerlichen Lager entbrannt, dessen Ausgang noch offen ist: Kann Regine Sauter den Sitz für die Zürcher FDP verteidigen? Schafft SVP-Kandidat Gregor Rutz den Sprung ins Stöckli? Oder Mitte-Kandidat Philipp Kutter, der sich von seinem schweren Skiunfall nicht ausbremsen lassen will?

Entspannt zurücklehnen kann sich einzig Daniel Jositsch: Die Wiederwahl des bisherigen SP-Ständerats gilt als gesichert.

Im Aargau melden alle Parteien einen Anspruch auf einen Sitz in der kleinen Kammer an. Frei wird der Sitz von Hansjörg Knecht (SVP), der nicht wieder antritt. Benjamin Giezendanner – der Sohn von alt Nationalrat Ulrich Giezendanner – will für die SVP nachrücken, doch mit Gabriela Suter (SP), Irène Kälin (Grüne) und Marianne Binder (Mitte) stehen namhafte Herausforderinnen parat. Und noch ein paar weiter mehr.

FDP-Parteichef Thierry Burkart dagegen dürfte seine Wiederwahl im Stöckli dagegen gut schaffen.

Zittern muss die SP in zwei Kantonen, in denen langjährige Parteivertreter nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Zum einen in Bern, wo Hans Stöckli zurücktritt. Kann Flavia Wasserfallen den Sitz für die SP halten, oder macht ihr Grünen-Kandidat Bernhard Pulver einen Strich durch die Rechnung?

Zum anderen ist da Solothurn, wo die Nachfolge von Roberto Zanetti zu regeln ist. SP-Nationalrätin Franziska Roth will zur Nachfolgerin werden, doch auch SVP-Nationalrat Christian Imark und FDP-Regierungsrat Remo Ankli haben ein Wörtchen mitzureden.