Daniel Jositsch macht das Bundesrats-Rennen – jedenfalls laut euch

Welcher Partei gibst du an den Wahlen vom 22. Oktober deine Stimme? Und wer soll für Alain Berset in den Bundesrat nachrücken? Diesen Fragen geht die grosse blue News-Umfrage auf den Grund.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Daniel Jositsch ist der absolute Favorit der Leser*innen von blue News für die Nachfolge von Alain Berset im Bundesrat. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Pierre-Yves Maillard und Eva Herzog. Das zeigt eine grosse Leser*innen-Umfrage.

Die Herkunft oder das Geschlecht ist für die meisten nicht sonderlich wichtig, wenn es um die Nachfolge von Berset geht.

Was überrascht: Die Mitte-Partei wird nach den Wahlen die drittstärkste Kraft sein im Land, wenn es nach den blue News-Leser*innen geht. Damit lässt sie erstmals die FDP hinter sich.

Die SVP wird zulegen und ihren Status als stärkste Kraft im Land ausbauen können. Mehr anzeigen

Wie entscheidet das Stimmvolk an den Wahlen? Und wer wird an den anschliessenden Bundesratswahlen in die Landesregierung gewählt? In der grossen Wahlumfrage von blue News spürten wir den Puls der Bevölkerung.

Die Antworten von rund 4500 Teilnehmenden wurden ausgewertet und in einem Verfahren so gewichtet, dass sie möglichst repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind.

Sprachregion und Geschlecht sind nicht so wichtig

Lediglich drei Prozent gaben an, dass die Sprachregion für sie wichtig sei und sogar nur 1,2 Prozent sehen das Geschlecht als wichtigstes Auswahlkriterium, wenn es um die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset geht. Viel wichtiger ist den Befragten die Kompetenz (70,5 Prozent) und die Erfahrung (17,2 Prozent) der Kandidierenden.

«Wenig wichtig ist den Befragten auch die ideologische Ausrichtung einer SP-internen Nachfolge», sagen Oliver Strijbis von der Franklin University und Maxime Walder von der Universität Genf, die die Umfrage verfasst haben.

Welches sind die wichtigsten Merkmale für einen neuen SP-Bundesrat? So antworteten die

blue News-Leser*innen. Oliver Strijbis/Franklin University/Maxime Walder/Universität Genf

Die Umfrageteilnehmer*innen wurden auch danach gefragt, welche Charaktereigenschaften für eine neue Bundesrätin oder einen neuen Bundesrat besonders wichtig sind. Mit Abstand am wichtigsten ist demnach die Vertrauenswürdigkeit (72 Prozent) der Kandidierenden. Von Bedeutung sind auch die Intelligenz (55,1 Prozent), Durchsetzungskraft (50,3 Prozent) sowie das Fachwissen und die Volksverbundenheit (beide 50,1 Prozent).

Weniger wichtig sind den Befragten die oft als typisch schweizerische Tugenden betrachteten Eigenschaften Fleiss (26,8 Prozent) und Bescheidenheit (22,9 Prozent).

Welches sind die wichtigsten Eigenschaften für die Nachfolge von Alain Berset? Oliver Strijbis/Franklin University/Maxime Walder/Universität Genf

Auch wurde gefragt, welche Politikerin oder welcher Politiker für die Berset-Nachfolge am besten geeignet wäre. Mit Abstand am häufigsten genannt wird bei dieser Frage der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch (32,3 Prozent), der seine Kandidatur bereits angekündigt hat.

Mit beträchtlichem Abstand darauf folgen Pierre-Yves Maillard (12,5 Prozent) und Eva Herzog (8,0 Prozent). Der oftmals als Favorit gehandelte Basler Regierungsrat Beat Jans kommt hingegen nur auf 4,7 Prozent der Befragten. Er liegt damit noch hinter dem Bündner Nationalrat Jon Pult (5,6 Prozent), der ebenfalls heiss gehandelt wird, sowie dem ehemaligen SP-Präsidenten Christian Levrat (4,9 Prozent).

Wer ist am besten für das Amt des Bundesrats geeignet? So antworteten die Leser*innen von blue News. Oliver Strijbis/Franklin University/Maxime Walder/Universität Genf

Zudem wurden die rund 4500 Leser*innen gefragt, welcher Partei sie am 22. Oktober ihre Stimme geben werden. Die Antworten darauf wurden mit einem neuen statistischen Verfahren so modelliert, dass die Angaben möglichst repräsentativ für die Schweizer Bevölkerung sind.

Wie beim kürzlich veröffentlichten Wahl-Barometer von SRF überflügelt auch hier die Mitte die FDP. Die SVP bleibt mit 28,9 Prozent die stärkste Kraft, gefolgt von der SP mit 17,3 Prozent und der Mitte mit 14,4 Prozent. Darauf folgen die FDP mir 13,1 Prozent, die Grünen mit zehn Prozent und die GLP mit 8,8 Prozent.

Welcher Partei geben Sie an den Wahlen am 22. Oktober 2023 Ihre Stimme? So antworteten die Leser*innen von blue News. Oliver Strijbis/Franklin University/Maxime Walder/Universität Genf

Verglichen mit den Wahlergebnissen von 2019 würde die SVP satte 2,3 Prozent zulegen, die SP würde 0,5 Prozent zulegen und die Mitte würde drei Prozent dazulegen. Die FDP verlöre zwei Prozent und die Grünen gar 3,2 Prozent. Die GLP könnte einen moderaten Gewinn von einem Prozent verbuchen.

Umfragemethode

Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage von 5402 Leser*innen von blue News, wovon die Antworten von 4551 Personen ausgewertet wurden. Die Umfrage wurde zwischen dem 15. und dem 31. August 2023 durchgeführt. Die Antworten von rund 4500 Teilnehmenden wurden ausgewertet und in einem Verfahren so gewichtet, dass sie möglichst repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sind. Die Analysen wurden von Prof. Oliver Strijbis (Franklin University Switzerland) und Dr. Maxime Walder (Universität Genf) durchgeführt.