Ein 50-jähriger Rennvelofahrer, der am 20. Oktober auf regennasser Strasse gefallen ist und sich dabei lebensbedrohlich verletzte, ist am Donnerstagmorgen im Kantonsspital Winterthur gestorben. Das teilt die Stadtpolizei Winterthur am Freitag mit.

Am Unfalltag war der Mann mit einer Gruppe von weiteren Rennvelofahrern auf der Steigstrasse bergab in Richtung Winterthur unterwegs gewesen, als er auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und stürzte.