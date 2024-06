Die Walliser Polizei informierte am Dienstag. (Symbolbild) sda

In Siders VS hat sich am Montagabend ein Tötungsdelikt ereignet. Ein Mann wurde dabei niedergestochen.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagabend ereignete sich in Siders VS ein Gewaltdelikt innerhalb einer Familie.

Ein Mann kam dabei ums Leben.

Der mutmassliche Täter wurde verhaftet. Mehr anzeigen

Am Montagabend ereignete sich in Siders VS ein Gewaltdelikt innerhalb einer Familie. Ein Mann kam dabei ums Leben.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass ein Streit der Auslöser für die Gewalttat gewesen sein könnte, teilt die Kantonspolizei Wallis mit. Das Opfer wurde mit einer Stichwaffe verletzt und verstarb noch am Ort der Auseinandersetzung.

Beim Opfer handelt es sich um einen 57-jährigen Schweizer. Der mutmassliche Täter, ein 39-jähriger Schweizer, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und inhaftiert.

Diese hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung eingeleitet. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Weitere Informationen werden vorerst nicht bekannt gegeben.