Mit diesem Quad verunfallte die Siebenjährige. Kapo ZG

Bei einem Unfall mit dem Quad hat sich ein siebenjähriges Mädchen in Menzingen ZG lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen: Es wurde mit der Rettungsflugwacht ins Spital geflogen.

phi Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Abend des 11. Juli ist in Menzingen ZG ein Kind verunfallt.

Die Siebenjährige war ohne Helm mit dem Quod ihres Vaters unterwegs.

Das Mädchen wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Mehr anzeigen

Wie die Kantonsplozei Zug mitteilt, kam es am Donnerstagabend am 11. Juli gegen 19 Uhr zu einem Unfall im Gebiet «Gubel» in der Gemeinde Menzingen. Per Notruf wurde die Verletzung eines Kindes gemeldet.

«Unverzüglich rückten mehrere Polizeipatrouillen sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt des Rettungsdienstes Zug aus» schreibt die Kantonspolizei. «Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein 7-jähriges Mädchen mit lebensbedrohlichen Verletzungen.»

Mädchen trug keinen Helm

Das Kind wurde notfallmässig versorgt und dann von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Wie es zu dem Unfall kam? «Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen zusammen mit ihrem Vater auf dem Kleinmotorfahrzeug unterwegs», so die Polizei. Es trug dabei keinen Helm.

Und weiter: «Als der Vater vom Quad abstieg, fuhr das Mädchen selbstständig die Gubelstrasse hinauf und wenig später wieder hinunter. Dabei verlor sie die Kontrolle über den Quad, prallte auf der rechten Seite in die Leitplanke und wurde auf die Strasse geschleudert.» Die Polizei ermittelt in der Sache.