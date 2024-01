75-Jährige findet erst nach 100 Besichtigungen neue Wohnung

Am 3. März entscheidet das Stimmvolk in Thalwil ZH über die Initiative «Für mehr bezahlbaren Wohnraum in Thalwil». (Archivbild) Keystone

Fast vier Jahrzehnte wohnte eine 75-Jährige in Thalwil ZH, bis ihr die Wohnung gekündigt wurde. Ein neues Zuhause fand sie erst nach rund 100 Besichtigungen – allerdings in einer anderen Gemeinde.

37 Jahre lang lebte Gaby Ribi in ihrer Wohnung in Thalwil ZH. Im Mai 2022 erhielt sie überraschend die Kündigung, wie die Tamedia-Zeitungen berichten. «Der Schock war riesig», wird die 75-Jährige zitiert. Der Besitzer und Vermieter der Liegenschaft meldete Eigenbedarf an. Ribi musste aus ihrer Dreieinhalbzimmerwohnung ziehen.

Eigentlich habe sie in Thalwil bleiben wollen, «wo ich mein Umfeld habe». Die Suche nach einer Wohnung habe sich aber schwierig gestaltet. Sehr schwierig: Rund 100 Wohnungen habe sie besichtigt. Das sei sehr aufwendig gewesen, da sie aufgrund einer Sehschwäche nicht Auto fahren könne.

Knapp 50 Bewerbungen habe sie verschickt und dabei erst einmal lernen müssen, wie man das heutzutage online macht. Gaby Ribi erhielt Absage um Absage – 14 Monate lang. Schliesslich hatte sie in Männedorf ZH Erfolg und erhielt den Zuschlag für eine Zweizimmermietwohnung einer Genossenschaft.

«Ich konnte nicht mehr wählerisch sein»

«Die kostet zwar mehr, als mir lieb ist, aber ich konnte nicht mehr wählerisch sein», so Ribi zu Tamedia. Immerhin habe es genügend Platz für ihr Klavier und das Lesehilfegerät am Computer.

Gemäss Lukas Lanz ist Gaby Ribi nur eine von vielen, die in Thalwil keine Wohnung mehr erhalten. Lanz ist Initiant der Initiative «Für mehr bezahlbaren Wohnraum in Thalwil». Diese verlangt, dass sich die Gemeinde aktiv für den Schutz und die Erhöhung von günstigen und gemeinnützigen Wohnungen einzusetzen muss. Am 3. März entscheiden die Stimmberechtigten in Thalwil darüber.