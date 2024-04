Verteidigungsministerin Viola Amherd schrieb den Brief persönlich. (Archivbild) sda

Bundespräsidentin Viola Amherd wandte sich kurz nach den russischen Wahlen an Wladimir Putin. Laut dem VBS handelt es sich nicht um ein Gratulationsschreiben.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bundespräsidentin Viola Amherd schrieb einen Brief an den russischen Präsidenten.

Dies passierte kurz nach den Wahlen.

Laut dem VBS handelt es sich um eine Aufforderung zum Dialog. Mehr anzeigen

Kurz nach seiner Wiederwahl schrieb Bundespräsidentin Viola Amherd einen Brief an den russischen Machthaber Wladimir Putin. Das zeigen Recherchen des «Blicks».

Der Brief umfasse «mehrere Themen», sagt das Verteidigungsdepartment. So habe Amherd ihr Beileid für die Opfer von Terroranschlägen und Überschwemmungen ausgedrückt. Es handle sich nicht ausdrücklich um ein Gratulationsschreiben zur Wiederwahl, sondern beinhalte auch den Aufruf zum Dialog in schwierigen Zeiten.

Grundsätzlich ist es üblich, dass sich Staatschefs gegenseitig zur Wiederwahl gratulieren. Allerdings überzog Russland die Ukraine in den vergangenen Wochen immer wieder mit hunderten Raketenangriffen. Dutzende Menschen starben. Vergangene Woche kam es erneut zu massiven Angriffen – genau in den Tagen, als der Brief aus Bern in Moskau eintraf, schreibt der «Blick».

Friedensgipfel ohne Russland

Währenddessen gehen die Vorbereitungen zum Ukraine-Friedensgipfel auf dem Bürgenstock in Nidwalden weiter. Russland wird dort nicht dabei sein. Dies führte zu weiterer Kritik seitens des Kremls, der behauptete, dass die Schweiz ohne Russland keine wirklichen Fortschritte in Friedensverhandlungen erzielen könne.

Aussenminister Lawrow bezeichnete die Schweiz sogar als «offen feindseliges Land» und kritisierte ihre vermeintliche Abkehr von der Neutralität im Ukrainekonflikt.