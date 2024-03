Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 28.03.2024

Über die Ostertage wird es im Norden und Osten überwiegend mild und meist sonnig. Die Sicht könnte allerdings durch viel Saharastaub getrübt werden, zudem weht ein kräftiger Föhn.

toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An Ostern zeigt sich das Wetter in der Schweiz unterschiedlich. Von Karfreitag bis Ostersonntag wird es im Norden überwiegend warm und freundlich, allerdings weht ein starker Föhn.

Vor allem am Samstag ist zudem mit viel Saharastaub zu rechnen.

Im Süden hingegen ist es bei milden Temperaturen eher bewölkt und regnerisch.

Wer über die Feiertage eine Bergwanderung geplant hat, sollte diese aufgrund der zu erwartender Orkanböen eher verschieben. Mehr anzeigen

Während sich der Gründonnerstag vielerorts noch grau und nass zeigt, wird es rechtzeitig zu Ostern milder und freundlicher. Denn zwischen Karfreitag und Ostersonntag befindet sich die ganze Schweiz in einer «teils stürmischen Südströmung» wie «Meteonews» in seiner Osterprognose schreibt. Dadurch werde die Luft am Alpensüdhang gestaut — in den Nordalpen weht dann ein teils stürmischer Föhn.

Südlich der Alpen wird es demnach eher bewölkt und «immer wieder nass». Auch mit kräftigem Regen ist zu rechnen, vor allem in der Nacht auf Ostermontag. Im Norden sorgt der Föhn vor allem in der Zentral- und Ostschweiz häufiger für sonnige Abschnitte.

Viel Saharastaub am Samstag

Ob die Sonne eine Chance hat, hängt jedoch mit einem weiteren Faktor zusammen: Denn vor allem am Samstag soll es einiges an Saharastaub geben, der zum Einen die Sicht trübt, zum anderen die Wolkenbildung fördert.

Darüber hinaus wird es an Ostern abermals sehr mild, mit Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad Celsius im Norden. Vor allem in den Föhntälern seien demnach auch Temperaturen jenseits der 20 Grad möglich.

Apropos Föhn: Der weht im Norden zwischen Karfreitag und Ostersonntag, nur in der Nacht auf Sonntag erleidet er eine Schwäche. So muss in den Tälern verbreitet «mit Föhnböen von 100 bis 130 km/h, stellenweise vielleicht auch 140 km/h gerechnet werden», schreibt «Meteonews».

Saharastaub über dem Brisen in den Urner Alpen (im Vordergrund Stans im Kanton Nidwalden). KEYSTONE/Urs Flueeler (Archivbild)

Orkanböen in den Bergen

Wer über die Feiertage also eine Bergtour geplant hat, sollte diese vielelicht noch einmal überdenken und am besten verschieben. Denn weiter oben sind Orkanböen «bis lokal über 150 km/h zu erwarten, auch 170 km/h sind durchaus möglich.»

Während es im Norden und Osten überwiegend freundlich bleibt, zeigt sich in der Westschweiz die Sonne hingegen eher selten. Insgesamt wird es laut «Meteonews» eher wechselhaft, Regen und Schauer sind zudem möglich. Mild wird es jedoch mit Höchstwerten um 20 Grad auch in der Westschweiz.

Die Wetterprognose für den Ostermontag hingegen ist in der ganzen Schweiz noch mit grösseren Unsicherheiten behaftet. Wahrscheinlich wird es aber sowohl im Süden als auch im Norden «gelegentlich nass», wie «Meteonews» schreibt.