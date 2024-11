Ein 17-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan hat sich in der Klosterkirche Einsiedeln mit dem Gewand der Schwarzen Madonna gekleidet. Kloster Einsiedeln

Ein Jugendlicher entkleidet die Schwarze Madonna in der Klosterkirche Einsiedeln vor den Augen der Gläubigen. Die Polizei nimmt ihn fest, während das Kloster von einem «Akt der Gewalt» spricht.

Ein 17-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan hat im Kloster Einsiedeln Stirnrunzeln ausgelöst.

Er entkleidete die Ikone der Schwarzen Madonna, zog die Kleider an, setzte sich die Krone auf und schwang das Zepter.

Die Polizei wurde sofort alarmiert. Der 17-Jährige konnte festgenommen werden. Mehr anzeigen

Am Samstagnachmittag erlebte die Klosterkirche Einsiedeln einen ungewöhnlichen Vorfall. Ein 17-jähriger Jugendlicher betrat die Gnadenkapelle und entkleidete die Schwarze Madonna vor den Augen der betenden Pilger. Er zog die Kleider der Statue an, setzte sich die Krone auf und schwang das Zepter. Ein Mönch und ein Kirchenbesucher hielten den Jugendlichen fest, bis die Polizei eintraf und ihn in Gewahrsam nahm. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».

Die historische Statue, die aus dem 15. Jahrhundert stammt, wurde leicht beschädigt. Das Kloster Einsiedeln bezeichnete den Vorfall als «Akt der Gewalt» und zeigte sich dankbar, dass keine Personen verletzt wurden. Viele Gläubige waren nach dem Vorfall emotional aufgewühlt.

Der Jugendliche, ein Asylbewerber aus Afghanistan, war unbewaffnet und wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Polizei untersucht den Vorfall, wobei die Beweggründe des Jugendlichen noch unklar sind. Es wird vermutet, dass eine psychische Erkrankung im Vordergrund steht.

Psychische Erkrankung steht im Vordergrund

Der Vorfall zeigt die Herausforderungen, denen minderjährige Asylsuchende gegenüberstehen. Viele von ihnen sind psychisch belastet durch Erlebnisse in ihrer Heimat oder auf der Flucht. Der Jugendliche lebte im Kanton Zürich und befand sich bereits in psychiatrischer Behandlung.

Das Kloster dankte der Polizei und den Anwesenden für ihr schnelles Eingreifen. Trotz des Vorfalls werden die Sicherheitsvorkehrungen nicht verschärft. Die Kirche bleibt für Gläubige frei zugänglich, und das Personal sorgt für Ordnung.

Einsiedeln ist ein bedeutender Wallfahrtsort, der jährlich Hunderttausende von Pilgern anzieht. Die Geschichte des Klosters reicht bis ins 12. oder 13. Jahrhundert zurück. Während der Franzosenzeit wurde das Kloster geplündert, doch die Wallfahrt erlebte später eine Wiederbelebung.

Der Artikel endet mit einer kritischen Meinung zu den Reaktionen auf Straftaten von Asylbewerbern in der Schweiz. Es wird angemerkt, dass solche Taten oft mit Traumatisierung entschuldigt werden, was zu einer politischen Debatte führt.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.