Postauto reagiert auf den Ansturm auf Iseltwald BE. Mit Postauto-Aufklebern, auf Bildschirmen und einer koreanischen Webseite sollen südkoreanische Tourist*innen andere Ziele schmackhaft gemacht werden.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit ein Steg in Iseltald BE prominent in einer südkoreanischen TV-Serie erschienen ist, wird das kleine Dorf am Brienzersee von Tourist*innen aus diesem Land überrannt.

Postauto versucht nun, den Gästen aus Südkorea andere Ziele im Berner Oberland schmackhaft zu machen.

Weil die Serie «Crash Landing on You» demnächst in einer in Indien gesprochenen Sprache erscheint, erwartet Iseltwald bald auch zahlreiche Besucher*innen aus dem südasiatischen Land. Mehr anzeigen

Das wegen einer Netflix-TV-Serie zum Hotspot gewordene Iseltwald boome mehr, als dem kleinen Dorf lieb sei, teilte Postauto auf seiner Internetseite mit. Nun lenke Postauto mit seiner ersten in Koreanisch verfassten Kampagne die Besucherinnen und Besucher gezielt auch auf andere Destinationen.

Via Fensterfolien im Doppelstock-Postauto, auf Doppelbildschirmen und an der Haltestelle in Iseltwald werden die koreanischen Gäste via QR-Code direkt zur Website geführt. Nach dem Motto «Mehr entdecken» erfahren sie dort mehr über andere Ziele, die sie in einem Tagesausflug von Interlaken BE aus erreichen können.

Hervorgehoben werden Passfahrten in den Zentralalpen, die Rosenlaui-Linie, die Routen Wilderswil–Saxeten und Lauterbrunnen–Isenfluh. Auf der Rosenlaui-Linie zahlen Koreanerinnen und Koreaner zudem mit dem «Dong Shin VIP-Pass» der Jungfraubahnen den halben Tarif.

Bald auch mehr Inder*innen?

Iseltwald wird überrannt, nachdem am dortigen Bootssteg eine Schlüsselszene der koreanischen Serie «Crash Landing on You» gedreht wurde. 2019 reisten noch jährlich knapp 90'000 Menschen von Interlaken in Postauto nach Iseltwald. 2023 waren es dreimal so viele. Ein Grossteil davon sind Touristinnen und Touristen respektive Serienfans.

Nach chaotischen Szenen im Dorf im vergangenen Jahr müssen nun Reisebusse Parkplätze reservieren. Serienfans zahlen zudem fünf Franken Selfie-Gebühr für den Zugang zum Pier. Postauto richtete eine Expresslinie ein und setzte Doppelstockbusse ein.

Postauto erwartet, dass künftig auch immer mehr indische Gäste nach Iseltwald fahren. Denn die Kult-Serie aus Südkorea kann jetzt auf Netflix auch in deren Sprache gestreamt werden.

ot, sda