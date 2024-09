Im Kanton Schaffhausen starb am Montag erstmals ein Mensch mittels der umstrittenen und illegalen Suizidkapsel «Sarco». sda

Im Kanton Schaffhausen starb am Montag erstmals ein Mensch mittels der umstrittenen Suizidkapsel «Sarco». Nun soll eine Person in U-Haft sitzen.

sda/ loe Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag starb erstmals eine Person durch die Suizidkapsel «Sarco».

Daraufhin wurden mehrere Personen festgenommen.

Am Donnerstagmorgen teilt die Staatsanwaltschaft mit, dass gegen eine verhaftete Person Antrag auf Untersuchungshaft gestellt wurde. Mehr anzeigen

Die umstrittene Suizidkapsel «Sarco» ist am Montag in einer Waldhütte im Kanton Schaffhausen erstmals zum Einsatz gekommen. Eine Person hat sich mithilfe der Kapsel das Leben genommen. Die Schaffhauser Polizei hat daraufhin mehrere Personen verhaftet.

Die Schaffhauser Staatsanwaltschaft hat nach dem Einsatz der Suizidkapsel Sarco in Merishausen SH Untersuchungshaft für eine Person beantragt. Alle weiteren verhafteten Personen wurden aus der Haft entlassen.

Der Erste Schaffhauser Staatsanwalt Peter Sticher bestätigte den Antrag auf Untersuchungshaft am Donnerstag gegenüber «Keystone-SDA» und «Blick». Weitere Details, etwa zu Anzahl der verhafteten Personen, nannte er keine. Das zuständige Gericht hat bis zu 48 Stunden Zeit, den Antrag zu bearbeiten.

Die Staatsanwaltschaft leitete gegen die Verhafteten ein Strafverfahren wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord ein.

Aus Kreisen der Organisation hinter Sarco, «The Last Resort», war diese Woche zu vernehmen, dass vier Personen verhaftet wurden. Neben dem Co-Präsidenten Florian Willet sollen es zwei Anwälte und ein niederländischer Fotograf gewesen sein.

Am Montag wurde Sticher von einem Anwalt darüber informiert, dass im Wald bei Merishausen die Suizidkapsel angewendet worden sei. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte stellten die Kapsel sicher und brachten die verstorbene Person zur Obduktion nach Zürich.

64-jährige Amerikanerin starb

Gemäss der Sterbehilfeorganisation «The Last Resort» nahm sich eine 64-jährige US-Amerikanerin in der Kapsel das Leben. Sie habe seit vielen Jahren unter den Folgen einer Immunschwäche gelitten. Sarco habe so funktioniert wie geplant und der Frau einen medikamentenfreien Tod gebracht.

«The Last Resort» hatte in diesem Sommer angekündigt, dass die Sterbekapsel noch in diesem Jahr in der Schweiz zum Einsatz kommen solle. Die Staatsanwaltschaften mehrerer Kantone kündigten daraufhin an, ein Verfahren einzuleiten, falls die Kapsel bei ihnen verwendet werde – darunter war auch Schaffhausen.

Genau zum selben Zeitpunkt wie Sarco im Wald von Merishausen erstmals angewendet wurde, sagte Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) bei der Fragestunde im Parlament, dass die Suizidkapsel nicht rechtskonform sei.