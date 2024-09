Am Montagmorgen wurde die Polizei alarmiert, dass im Logistikcenter in Grolley FR mehrere Armeefahrzeuge beschädigt worden sind. Google Maps

Nach einer Verfolgungsjagd entdeckt die Polizei bei einem 28-jährigen Töfffahrer selbstgebaute Brandsätze. Stunden später kommt es zu einem Brand im Logistikcenter der Armee – ein Zusammenhang wird vermutet.

Samuel Walder Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Brand ereignete sich am Montag im Logistikcenter der Armee in Grolley FR.

Am Abend zuvor wurde ein 28-Jähriger von der Polizei festgenommen und im Anschluss wurde seine Wohnung durchsucht.

In seiner Wohnung fanden die Behörden selbstgebaute Brandsätze und Sprengstoff.

Die Staatsanwaltschaft untersucht den Zusammenhang zwischen dem Brand und dem gefundenen Sprengstoff in der Wohnung. Mehr anzeigen

Am Montagvormittag kam es im Logistikcenter der Armee in Grolley FR zu einem Brand. Dies bestätigt Armeesprecher Mathias Volken gegenüber «20 Minuten». Zuvor verfolgte die Kantonspolizei Fribourg einen 28-jährigen Motorradfahrer. Die beiden Ereignisse scheinen einen Zusammenhang zu haben.

In der Nacht auf Montag floh ein 28-jähriger Motorradfahrer vor einer Polizeikontrolle. Auf der Route de l'industrie durchbrach der eine Polizeisperre und setzte seine Flucht fort.

Später konnte dann im Rahmen der eingeleiteten Fahndung das Motorrad gefunden und der Flüchtige im Dorf festgenommen werden. Im Anschluss durchsuchte die Polizei die Wohnung des 28-Jährigen. Dabei wurden mehrere selbstgebaute Brandsätze gefunden und Sprengstoff. Neun Bewohner*innen wurden vorsorglich evakuiert.

Am Montagmorgen wurde die Polizei alarmiert, dass mehrere Fahrzeuge der Schweizer Armee im Logistikcenter in Grolley beschädigt wurden. Das Logistikcenter liegt nahe der Wohnung, die am Abend vorher durchsucht worden ist und Brandsätze wie auch Sprengstoff gefunden wurde.

Krankenwagen, Feuerwehr und NEDEX-Spezialisten wurden präventiv eingesetzt. Die Polizei vermutet, dass die beiden Fälle in Zusammenhang stehen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.