Australische Aussenministerin bringt Cassis ins Schwitzen Schoggi aus Down Under? Heikel, heikel. Jedenfalls für Ignazio Cassis. Die australische Aussenministerin Penny Wong brachte ihren Schweizer Amtskollegen bei dessen Staatsbesuch ganz schön ins Schwitzen. 09.08.2023

Schoggi aus Down Under? Heikel, heikel. Jedenfalls für Ignazio Cassis. Die australische Aussenministerin Penny Wong brachte ihren Schweizer Amtskollegen bei dessen Staatsbesuch ganz schön ins Schwitzen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei seinem Staatsbesuch in Australien fanden Aussenminister Ignazio Cassis und seine australische Kollegin Penny Wong auch Zeit zum Scherzen.

Als Wong dem Schweizer Gast australische Schoggi überreichen wollte, wollte er zunächst ablehnen. Ansonsten würde er nicht wiedergewählt, scherzte Cassis.

Wong setzte sich am Ende aber durch. Mehr anzeigen

«Ein freches Geschenk» habe sie für ihn vorbereitet, sagte Penny Wong, als sie am Montag Bundesrat Ignazio Cassis in der australischen Hauptstadt Canberra begrüsste. Dann drückte sie ihm eine Tasche mit Schokolade der Firma Haigh's in die Hand – respektive: Sie wollte das tun. Doch der Gast aus der Schweiz zierte sich.

«Es tut mir leid, aber ich kann das nicht annehmen», erwidert Cassis, und ziert sich gespielt. «Das kostet mich die Wiederwahl.» Damit sorgt er für Gelächter, wie ein Video der Szene zeigt, das Wong auf Instagram veröffentlicht hat.

Direkte Verbindung in die Schweiz

Wong insistiert: Es wäre ein diplomatischer Affront, wenn er das Präsent ablehne. Immerhin stammt die Schoggi von der Firma Haigh's, der Heimatstadt der Aussenministerin. Und es gebe auch eine Verbindung zur Schweiz, erklärt sie: Der Neffe des Firmengründers habe sein Handwerk bei Lindt erlernt.

Die australische Aussenministerin Penny Wong begrüsst ihren Schweizer Amtskollegen Ignazio Cassis im Parlamentsgebäude in Canberra. Bild: Lukas Coch/AAP Image via AP

Diese Anekdote bietet Cassis ein willkommenes Stichwort, um die verzwickte Situation aufzulösen: Er nimmt das Geschenk dennoch an und drückt Wong seinerseits eine Tasche mit Schweizer Schoggi in die Hand. «Sie gaben mir den Lehrling, ich gebe Ihnen den Meister», lautet sein schlagfertiger Kommentar.

Abschluss von Cassis' Ozeanien-Reise

Australien besuchte Cassis' im Rahmen einer zehntägigen Reise durch Südostasien und Ozeanien. Daneben weilte der Aussenminister auch in Singapur, Indonesien und Neuseeland.

Zum Abschluss traf er sich am Mittwoch in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington seine Amtskollegin der winzigen Pazifikinsel Niue. Sie unterzeichneten eine Erklärung, dass die beiden Länder diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen. Die Schweiz will ihren Einfluss in der Region stärken.