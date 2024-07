Der Bahnverkehr musste wegen des Unfalls für zwei Stunden unterbrochen werden. Kantonspolizei Thurgau

Ein Autofahrer verursachte am Samstag in Matzingen TG einen Unfall und kam mit seinem Fahrzeug auf dem Gleis zum Stillstand.

dmu Dominik Müller

Ein Autofahrer war am Samstagabend gegen 20.40 Uhr auf der St. Gallerstrasse von Aadorf in Richtung Matzingen TG unterwegs, als er einen Unfall verursachte. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei verlor er bei einem Kreisel die Kontrolle über sein Auto. Dieses geriet von der Strasse, kollidierte mit einer Leitplanke und kam auf dem Gleis der Frauenfeld-Wil-Bahn zum Stillstand.

Der 61-Jährige wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Da der Fahrer einen technischen Defekt an seinem Auto als Unfallursache geltend machte, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Während der Unfallaufnahme und Bergung war der Bahnverkehr für knapp zwei Stunden unterbrochen.