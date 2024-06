Am Hauptbahnhof Zürich ist es am Donnerstagmorgen zu einer technischen Störung gekommen. Keystone

Der Bahnverkehr zwischen Zürich HB und Zürich Hardbrücke ist derzeit wegen einer technischen Störung eingeschränkt.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil an einer Bahnanlage eine technische Störung vorliegt, ist der Bahnverkehr zwischen Zürich Hardbrücke und Zürich HB derzeit eingeschränkt.

Betroffen sind diverse S-Bahn-Linien. Mehr anzeigen

Wegen einer Störung am Zürcher Hauptbahnhof am Donnerstagmorgen ist der Bahnverkehr zwischen Hardbrücke und HB derzeit eingeschränkt. Der Grund dafür ist eine technische Störung an der Bahnanlage.

Einschränkung Zürich HB - Zürich Hardbrücke: 20.06.2024 07:11 - 10:11



Die Einschränkung dauert bis mindestens… https://t.co/AId6ptF3be — Railinfo SBB. (@railinfo_sbb) June 20, 2024

Auf diversen S-Bahn-Linien muss deshalb mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Betroffen sind die Linien S3, S5, S6, S7, S9, S12, S15, S16 und S20. Die Einschränkung werde bis mindestens 8 Uhr dauern, schreiben die SBB.