Bergler finden wegen Zweitwohnungsbesitzern keine Wohnung mehr

Am Schluss sitzen viele Reiche in ihren Zweitwohnungen und wundern sich, dass es keinen Laden mehr gibt, niemand den Skilift betreibt. Die Einheimischen, die das normalerweise tun, müssen abwandern, weil sie keinen Wohnraum erhalten. Schlussendlich sind das so Satelitenweiler, aber nichts geht. Dann viel Spass in so einem Ferienort.

Mafeba

Ist in allen Bereichen so. Wir Schweizer, vor allem jene die nicht so betucht sind und von IV/EL, AHV/EL ohne Pensionskasse und jene die in der unteren Lohnklasse bis mitte sind, werden nur noch gebraucht als Steuerzahler. Aber alles andere wird an Reiche und meistens Ausländer vermietet. Wir sind fremde in unserem Heimatland geworden. Ich würde alle Zweitwohnungen verbieten und alle Besitzerenteignen und die Wohnungen bzw Häuser den Einheimischen geben.Denn diese Wohnungen sind ja eh nur ein paar Wochen im Jahr bewohnt und sonst leer. Nee da muss der Staat eingreifen zum Schutz der Bergbevölkerung.Aber der hoffiert lieber potenzielle Geldgeber die eine Whg haben.