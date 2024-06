Der BMW ist nach dem Aufprall völlig demoliert. Kantonspolizei Aargau

Ein 21-Jähriger verursacht am Sonntag in Brittnau AG mit seinem teuren BMW einen Unfall. Er war betrunken.

zis Sven Ziegler

Am Sonntagmorgen verunfallte ein 21-jähriger Autofahrer in Brittnau AG mit seinem BMW. Der Unfall ereignete sich laut der Kantonspolizei Aargau 5 Uhr im so genannten Grod in Brittnau.

Der Mann aus der Region kam mit seinem BMW in einer Linksbiegung rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Randstein auf den Gehweg, kollidierte mit einem Brunnen und anschliessend mit einer Gartenmauer.

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei stellten bei der Tatbestandsaufnahme fest, dass der Fahrzeuglenker alkoholisiert war. Zudem lenkte er das Fahrzeug mit komplett abgefahrenen Reifen.

Durch den heftigen Aufprall entstand am Fahrzeug Totalschaden von mehreren zehntausend Franken. Auch der umgekippte Brunnen und die Gartenmauer wurden beschädigt.

Der Führerausweis wurde dem Fahrzeuglenker abgenommen.