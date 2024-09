Die Polizei ist im Einsatz. Kapo Wallis

Am Donnerstagnachmittag kam es in Siders VS an der gleichen Schule wie am vergangenen Freitag zu einer Bombendrohung. Das Gebäude wird derzeit durchsucht.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstagnachmittag kam es in Siders VS an der gleichen Schule wie am vergangenen Freitag zu einer Bombendrohung.

Das Gebäude wird derzeit durchsucht. Mehr anzeigen

Am Donnerstagnachmittag kam es in Siders VS an derselben Schule wie am vergangenen Freitag zu einer Bombendrohung.

Nach der Information über einen Bombenalarm in der OS Goubing in Siders wurde beschlossen, das Gebäude zu evakuieren und die Umgebung abzusperren, schreibt die Kantonspolizei Wallis. Derzeit durchsuchen Spezialisten der Einsatzkräfte das Gelände.

Das Gebäude einer Orientierungsschule in Siders VS ist schon am letzten Freitagmorgen nach einer Bombendrohung evakuiert worden. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung: Es handle sich um falschen Alarm. Die Polizei nahm den 14-jährigen mutmasslichen Urheber fest.