Das Asylzentrum Glaubenberg: Hier ging die Bombendrohung ein. (Archivbild) KEYSTONE

Im Asylzentrum Glaubenberg wurde am Montag eine Bombendrohung gefunden. Die Polizei evakuierte die Asylsuchenden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Asylzentrum Glaubenberg wurde eine schriftliche Bombendrohung gefunden.

Daraufhin wurde das Gebäude evakuiert.

Die Asylsuchenden werden voraussichtlich am Dienstag zurückkehren können. Mehr anzeigen

Am Montagabend fanden die Mitarbeitenden des BAZ auf dem Glaubenberg eine schriftliche Bomdendrohung. Sie informierten unverzüglich die Kantonspolizei Obwalden, wie das Staatssekretariat für Migration in einer Mitteilung schreibt.

Der Einsatzleiter ordnete in Absprache mit dem SEM die sofortige Evakuierung der Mitarbeitenden des BAZ und von rund 240 Asylsuchenden an, die derzeit auf dem Glaubenberg untergebracht sind. Die Asylsuchenden wurden mit Bussen in zwei andere, temporäre Asylunterkünfte des SEM in der Zentralschweiz transferiert und verbrachten die Nacht dort. Sie werden voraussichtlich im Laufe des Dienstagnachmittags auf den Glaubenberg zurückkehren.

Die Kantonspolizei Obwalden wurde beim Einsatz im BAZ Glaubenberg durch Fachkräfte der Kantonspolizeien Nidwalden, Luzern, Zürich und Bern unterstützt. Diese durchsuchten die Unterkunft während mehrerer Stunden mit Sprengstoffspürhunden. Bis in die frühen Morgenstunden wurde kein Sprengstoff gefunden.

Da die Durchsuchung noch läuft, konnte das BAZ noch nicht freigegeben werden. Der Einsatz dürfte noch bis am Mittag dauern. Neben Einsatzkräften der Polizei war auch die Stützpunktfeuerwehr Sarnen sowie der Rettungsdienst Obwalden vor Ort. Wer die Bombendrohung verfasst hat, ist unbekannt. Das SEM wird eine Anzeige erstatten.