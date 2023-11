Wegen des Rauchs mussten sieben teils bettlägerige Personen aus dem Gossauer Altersheim temporär in eine andere Einrichtung verlegt werden. Keystone

In einem Altersheim in Gossau SG ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden. Verletzte gab es keine.

Das im dritten Stock eines Altersheims in Gossau SG entdeckte Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die Einsatzkräfte waren um ein Uhr nachts alarmiert worden. In einem Gebäudetrakt, der wegen Umbauarbeiten nicht in Betrieb ist, wurde in der Küche einer Cafeteria ein offenes Feuer entdeckt, das rasch gelöscht werden konnte.

Wegen des Rauches hätten in einem benachbarten Gebäudeteil sieben teils bettlägerige Personen evakuiert werden müssen, teilte die St. Galler Kantonspolizei mit. Sie wurden vorübergehend in eine andere Einrichtung gebracht.

Der Rettungsdienst untersuchte 16 Bewohnerinnen und Bewohner, die möglicherweise dem Rauch ausgesetzt waren. Alle konnten in den frühen Morgenstunden wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch das Kompetenzzentrum Forensik abgeklärt.

sda