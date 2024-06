Hagel, Sturmböen, Starkregen – Bund ruft höchste Gewitter-Warnstufe für Samstag aus

Morgen Samstag werden gegen Abend praktisch in der ganzen Schweiz heftige Gewitter erwartet. MeteoSchweiz

Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter: Am Samstag bahnen sich über der Schweiz heftige Gewitter an. Der Bund hat praktisch für das ganze Land eine Warnung ausgerufen. Mehrere Grossanlässe sind in Gefahr.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dieses Wochenende finden in der Schweiz gleich mehrere Grossanlässe statt.

Die Wetteraussichten sind indes düster: Am Samstagabend dürfte es verbreitet zu heftigen Gewittern kommen.

Der Bund hat entsprechende Unwetterwarnungen publiziert. Mehr anzeigen

Seit Tagen kommt die Wetterlage in der Schweiz nicht zur Ruhe. Im Bündner Misox und im Wallis richteten Unwetter vor einer Woche verheerende Schäden an, am Dienstag stand das Baselbiet und Teile der Westschweiz unter Wasser, am Mittwoch sorgten Gewitter im Norden für Stromausfälle.

Eine Beruhigung der Atmosphäre ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Am Wochenende bahnen sich bereits die nächsten heftigen Gewitter an. Während es am Samstagmorgen trotz Schleierwolken noch verbreitet sonnig werden dürfte, ziehen gemäss MeteoSchweiz ab dem Nachmittag aus Südwesten Gewitterzellen über das Land. Schwerpunkt dürfte die Region Bern über den Jura hinweg bis in die Nordwestschweiz sein.

«Wir erwarten morgen heftige Gewitter mit Hagel, Sturmböen und starkem Niederschlag», sagt Andreas Stutz, Prognostiker bei MeteoSchweiz zu blue News. Am Freitag hat das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie entsprechende Unwetterwarnungen veröffentlicht: Im Westen und in Teilen der Südschweiz gilt Stufe 4 («grosse Gefahr möglich»), in den zentralen und östlichen Regionen Stufe 3 («erhebliche Gefahr möglich»).

Mehrere Grossanlässe

Das sind düstere Aussichten, zumal morgen mit dem Achtelfinal der Schweizer Fussball-Nati, dem AC/DC-Konzert im Zürcher Letzigrund, dem Openair St. Gallen und dem Eidgenössischen Trachtenfest in Zürich gleich mehrere Grossanlässe stattfinden.

MeteoSchweiz empfiehlt, bei geplanten Outdoor-Aktivitäten Schutzmöglichkeiten und Alternativrouten in Betracht zu ziehen. Zudem sollten Gegenstände im Freien (etwa Topfpflanzen oder Gartenmöbel) möglichst vor Wind und Hagel geschützt und elektrische Geräte vom Stromnetz genommen werden.

Wer sich also morgen das Nati-Spiel im Freien anschauen will, sollte sich eine Alternative mit einem schützenden Dach überlegen.