Bund warnt vor türkischem Mineralwasser

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen warnt vor Mineralwasser mit zu hohem Borgehalt. Symbolbild: picture alliance / dpa

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat eine Warnung für das Mineralwasser der Marke Beypazari herausgegeben. Bei einer Kontrolle ist darin zu viel Bor festgestellt worden.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil darin zu viel Bor festgestellt wurde, hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) eine Warnung publiziert.

Das BLV empfiehlt, das Mineralwasser der Marke Beypazari nicht zu konsumieren. Mehr anzeigen

Im Rahmen einer amtlichen Kontrolle ist beim Mineralwasser der Marke Beypazari ein zu hoher Borgehalt festgestellt worden. Das schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einer Mitteilung.

Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden. Das BLV empfiehlt deshalb, das Mineralwasser nicht zu konsumieren. Die zuständige Firma BAK-SAN GmbH hat das betroffene Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Betroffen ist das Produkt «Beypazari Karakoka», abgefüllt in einer 20-Zentiliter-Flasche mit der Lot-Nummer 14/12/23 14/02/25 .09404 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum am 14.02.2025. Das türkische Mineralwasser wird in diversen Spezialwarenläden verkauft.

Das Element Bor kommt natürlicherweise im Grund- und somit auch Mineralwasser vor, da es aus Gesteinen und Böden ausgewaschen werden kann. Es wird vermutet, dass Bor die Entwicklung des Fötus sowie die Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Eine Gesundheitsgefährdung ist deshalb langfristig nicht auszuschliessen.