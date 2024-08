Bundesrat erhöht Rente – so viel landet ab 2025 auf dem Konto

Reuters-Mitarbeiter bei Raketenangriff auf Hotel in Ukraine getötet

Bei einem Angriff auf ein Hotel in der ostukrainischen Stadt Kramatorsk ist ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden, einer von ihnen schwer, teilte die Agentur am Sonntagabend mit. Die Mitarbeiter gehörten zu einem sechsköpfigen Team, das sich im Hotel Saphir aufhielt. Das Gebäude wurde am Samstag von einer Rakete getroffen.

26.08.2024