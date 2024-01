Bundesrat kürzt Witwenrenten – und ist selbst nicht betroffen

Die Grundhaltung: Sparen sollen alle andern (schamlos) (das stabile Motto: Rückschritt statt Fortschritt – der BR also doch auf der Flucht vor den glühenden Arbeits-Bergen)

Absolute Sauerei. Immer diese Extra-Würste für diejenigen, die eine Rente kaum nötig haben. Alleinstehende Frauen mit Ergänzungsleistungen brauchen eben diese Witwenrente um halbwegs über die Runden zu kommen. So schafft man sich kaum Freunde.

FriWi01 Es sind nicht nur die Frauen- auch für die Männer gibt es Überlebens-Schwierigkeiten. Aber es wird dann auf dem anderen Weg (Ergänzungsleistungen) etc. wieder Geld vom Bund fliessen...

Katastrophe was ist das für eine Soziale Politik??? BR mit ihren hohen Einkommen bekommen und bekommen und beim einfachen Fußvolk wird gespart!!

Mir wäre es lieber, diese Renten so zu belassen aber unser erspartes Geld nicht mehr sinnlos in die Welt zu verteilen, bspw. Milliarden an die Ukraine. Die Schweiz muss sich mehr um das eigene Volk kümmern als um alle andern!