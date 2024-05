Bundesrat will 13. AHV-Rente mit Lohnbeiträgen finanzieren

US-Zentralkommando – Mehr als 569 Tonnen humanitäre Hilfe über Gaza-Pier geliefert

Über die vom US-Militär errichtete schwimmende Anlegestelle an der Küste des Gazastreifens sind bisher mehr als 569 Tonnen humanitäre Hilfe in das Palästinensergebiet geliefert worden. Das teilte das Central Command der US-Armee am Dienstag mit. Die Transporte an Land dauerten an, noch nicht alle Hilfsgüter hätten die Lagerhäuser erreicht, hiess es weiter.

21.05.2024