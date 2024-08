Der Van krachte in ein Fahrzeug. Kapo Thurgau

In Ermatingen TG fährt am Donnerstag ein Campervan in eine Baustelle und kracht in ein Baufahrzeug. Vier Personen werden verletzt.

zis Sven Ziegler

Gegen 16.15 Uhr am Donnerstagnachmittag war eine Autofahrerin auf der Hauptstrasse in Ermatingen TG in Richtung Kreuzlingen unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam die 66-jährige Schweizerin auf Höhe einer Baustelle aus noch ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Baustelle und kollidierte mit einem stehenden Baustellenfahrzeug.

Ein 46- und 40-jähriger Arbeiter, die in unmittelbarer Nähe beschäftigt waren, wurden schwer, respektive mittelschwer verletzt, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Sie mussten mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Ein 33-jähriger Arbeiter erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht ins Spital. An den Fahrzeugen und der Baustelle entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Unfallort. Die Unfallursache wird abgeklärt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.