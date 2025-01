Christoph Blocher: «Es findet eine konservative Revolution statt»

Christoph Blocher an der SVP-Delegiertenversammlung am Samstag in Balsthal. Keystone

Gemäss alt Bundesrat Christoph Blocher ist die westliche Welt im Umbruch. Und der 84-Jährige verrät, was er und Donald Trump gemeinsam haben.

Dominik Müller Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christoph Blocher warnte an der SVP-Delegiertenversammlung vor einer Annäherung der Schweiz an die EU und bezeichnete den ausgehandelten Vertrag als «Kolonialvertrag».

Nun sagt er in einem Medienbericht, dass Donald Trump trotz seines Auftretens glaubwürdig sei und seine erneute Wahl Teil einer konservativen Revolution in der westlichen Welt darstelle.

Blocher prognostiziert politische Umbrüche in Europa, darunter eine mögliche Regierungsbeteiligung der AfD in Deutschland und Marine Le Pen als nächste Präsidentin Frankreichs. Mehr anzeigen

Am Samstag sprach Christoph Blocher an der Delegiertenversammlung der SVP von «neuen Schicksalsfragen»: Böse Geister wollten die Schweiz in die EU treiben, so der alt Bundesrat. Seit 40 Jahren führe die SVP als einzige Partei den Kampf dagegen.

Beim zwischen Bund und der EU ausgehandelten Vertragspaket handle sich um einen «typischen Kolonialvertrag». Wer noch immer vom «bilateralen Weg» oder von «Bilateralen III» rede, benutze «Gaunerbegriffe». Es sei ein «Namensschwindel». Der Applaus der SVP-Delegierten war ihm gewiss.

Der 84-Jährige ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es um das nationale Geschehen geht. Nun hat er im Gespräch mit den Zeitungen von CH Media auch seine Gedanken zu aktuellen internationalen Entwicklungen geteilt.

«Man darf Donald Trump nicht unterschätzen»

So halte er etwa den US-Präsidenten Donald Trump für glaubwürdig, weil dieser es aushielt, mit viel Dreck beworfen zu werden und viele Prozesse zu überstehen. «Man darf Donald Trump nicht unterschätzen. Er tut nur unseriös», wird Blocher zitiert. Tatsächlich habe sich Trump minutiös auf seine zweite Amtszeit vorbereitet.

Trumps erneute Wahl in das mächtigste Amt der Welt sieht Christoph Blocher als Symptom einer weltweiten Bewegung: «Zurzeit findet in der westlichen Welt eine konservative Revolution statt.» Der Konsens, die Welt so zu gestalten, wie es die Elite wolle, und alle mit einer anderen Meinung auszugrenzen, falle in sich zusammen.

Marine Le Pen bald im Präsidialamt?

So auch in Deutschland: «Ich bin überzeugt, dass die CDU in Deutschland mit der AfD regieren wird», sagt Blocher. Die CDU werde nach seiner Einschätzung gar keine andere Wahl haben. Das habe sich bereits in Österreich gezeigt, wo die rechtspopulistische FPÖ den Auftrag zur Bildung einer Regierung erhielt. In Frankreich prognostiziert Blocher Marine Le Pen als nächste Präsidentin.

Parallelen zwischen sich selbst und Trump sieht Blocher nicht viele. «Ich bin ein anderer Typ, er ist ein Amerikaner, das bin ich gar nicht.» Einzig was Bürokratie, Freiheit und Staatsdefizit anbelangt, habe man die gleiche Haltung.

Ans Aufhören denkt Christoph Blocher übrigens noch nicht. «Ich werde im Hintergrund überall mitwirken», sagte er zu CH Media.