«Da ist jemand unters Tram gekommen»: Führte Leichtsinn zum tödlichen Unfall?

Grosseinsatz der Rettungskräfte am 8. März vor dem Zürcher Hauptbahnhof: Ein Mann verstarb nach einem Tram-Unfall. KEYSTONE

Zwei Tram-Unfälle innert einer Stunde haben Passanten in der Zürcher Bahnhofsstrasse und am Hauptbahnhof erschüttert. Zumindest in einem der Fälle könnte Leichtsinn der Grund sein, dass das Opfer gestorben ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 8. März haben Zürcher Trams innert einer Stunde einen Mann getötet und einen schwer verletzt.

Angeblich ist ein Opfer am Central über die Tram-Kupplung gestiegen. Er wurde bis vor den Hauptbahnhof mitgeschleift.

Ein 27-jähriger Velo-Fahrer, der zuvor mit einem Tram kollidiert ist, starb heute Morgen im Spital.

Die Stadtpolizei sucht Zeugen für die beiden gestrigen Unfälle.

Schwarze Woche für die VBZ: Tram-Kollisionen am Montag und Mittwoch endeten bereits mit einer Toten und einem Verletzten. Mehr anzeigen

Update 10.34 Uhr: Der 27-Jährige, der gestern mit seinem Velo mit einem Tram kollidiert ist und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Spital gebracht werden musste, ist laut Stadtpolizei heute seinen Verletzungen erlegen.

Die Augenzeugin ist merklich mitgenommen. Sie wollte am gestrigen Freitagabend noch schnell etwas in der Bahnhofsstrasse besorgen. Sie fand zwar Kinder-Hosen bei einem schwedischen Bekleidungsgeschäft, musste aber auch einen Grosseinsatz der Rettungskräfte mitansehen.

Der tödliche Unfall führte zu entsprechenden Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr. KEYSTONE

Die Frau berichtet, dass die Feuerwehr das 7er-Tram aus den Schienen heben musste. Auch Polizei und Notarzt waren vor Ort. Weil ein weisses Zelt aufgestellt war, schien es der Mutter klar zu sein, was passiert ist: «Da ist jemand unters Tram gekommen», sagte sie sichtlich aufgewühlt.

Stieg Unfallopfer über die Tram-Kupplung?

Die Zeugin sollte leider Recht behalten. «Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr kurz vor 18.30 Uhr ein Tram 2000 der Linie 7 vom Central Richtung Bahnhofplatz«, teilt die Polizei mit. «Aus noch ungeklärten Gründen geriet dabei ein Fussgänger unter das fahrende Tram.»

Das Unfallopfer wird schwer verletzt: Es ist laut Stadtpolizei bereits am Central unter das Tram geraten und wurde 100 bis 200 Meter mitgeschleift, bevor Passanten den Piloten des 7er anhielten, der davon offenbar nichts gemerkt hat.

Polizisten und Forensiker suchen am Central nach Spuren. KEYSTONE

Womöglich führte Leichtsinn zu dem tödlichen Unfall: «Der Mann ist zuvor zwischen dem Tram über die Kupplung geklettert», sagte eine Augenzeugin dem «Blick».

Zweiter Unfall innert einer Stunde: Schwarze VBZ-Woche

Die Polizei musste ein Care-Team aufbieten, um jene zu betreuen, die den Unfall mitansehen mussten. Wer das Opfer ist, konnte noch nicht abschliessend geklärt werden. Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich sowie des Forensischen Instituts Zürich untersuchen nun nicht nur diesen Fall.

Zeugen gesucht Die Behörden suchen nach Zeugen, die weitere Angaben zum Hergang der Unfälle machen können: Hinweise nimmt die Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0 444 117 117 entgegen.

Denn es war die zweite schwere Kollision innert einer Stunde: Rund eine Dreiviertelstunde vorher fuhr ein Tram der Linie 4 auf der Aargauerstrasse in Richtung stadteinwärts. Höhe Engros-Markt kam es gegen 17.45 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem 27-jährigen Velofahrer, teilte die Stadtpolizei mit. Dieser wurde zu Boden geschleudert. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er umgehend hospitalisiert.

Die Vorfälle markieren die negativen Höhepunkte einer schwarzen Woche für die Zürcher Verkehrsbetriebe. Am 5. März starb eine Frau im Spital, die am Vortag in Oerlikon von einem Tram erfasst worden war. Am 6. März wurde eine Person bei einer Tram-Kollision in Stadelhofen verletzt.